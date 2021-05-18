Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства
15:13 18.05.2021 (обновлено: 17:48 18.05.2021)
19 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится очная защита национальных фильмов, представленных лидерами отечественного кинопроизводства в Фонд кино с целью получения поддержки.
Участники:
- председатель Совета Фонда кино, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир ТОЛСТОЙ;
- первый заместитель генерального директора ФГУП ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;
- генеральный директор АО "Первый канал" Константин ЭРНСТ;
- председатель Экспертного совета Фонда кино, продюсер, генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова Леонид ВЕРЕЩАГИН;
- продюсер, режиссер, актер, председатель совета директоров ОАО "Киностудия "Ленфильм" Фёдор БОНДАРЧУК;
- киножурналист, продюсер, ведущий программы "Индустрия кино" Иван КУДРЯВЦЕВ;
- режиссер, сценарист Алексей НУЖНЫЙ;
- продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн" Александр РОДНЯНСКИЙ;
- сценарист, режиссер Клим ШИПЕНКО.
Расписание очной защиты проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- председатель Совета Фонда кино, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир ТОЛСТОЙ;
- первый заместитель генерального директора ФГУП ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;
- генеральный директор АО "Первый канал" Константин ЭРНСТ;
- председатель Экспертного совета Фонда кино, продюсер, генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова Леонид ВЕРЕЩАГИН;
- продюсер, режиссер, актер, председатель совета директоров ОАО "Киностудия "Ленфильм" Фёдор БОНДАРЧУК;
- киножурналист, продюсер, ведущий программы "Индустрия кино" Иван КУДРЯВЦЕВ;
- режиссер, сценарист Алексей НУЖНЫЙ;
- продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн" Александр РОДНЯНСКИЙ;
- сценарист, режиссер Клим ШИПЕНКО.
Расписание очной защиты проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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