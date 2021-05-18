https://ria.ru/20210518/fondkino-1732815936.html

Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства

Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства - РИА Новости, 18.05.2021

Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства

19 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится очная защита национальных фильмов, представленных лидерами отечественного кинопроизводства в Фонд кино с целью получения поддержки.

2021-05-18T15:13

2021-05-18T15:13

2021-05-18T17:48

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Участники:- председатель Совета Фонда кино, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир ТОЛСТОЙ;- первый заместитель генерального директора ФГУП ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;- генеральный директор АО "Первый канал" Константин ЭРНСТ;- председатель Экспертного совета Фонда кино, продюсер, генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова Леонид ВЕРЕЩАГИН;- продюсер, режиссер, актер, председатель совета директоров ОАО "Киностудия "Ленфильм" Фёдор БОНДАРЧУК;- киножурналист, продюсер, ведущий программы "Индустрия кино" Иван КУДРЯВЦЕВ;- режиссер, сценарист Алексей НУЖНЫЙ;- продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн" Александр РОДНЯНСКИЙ;- сценарист, режиссер Клим ШИПЕНКО.Расписание очной защиты проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводстваОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы