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Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства
Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства - РИА Новости, 18.05.2021
Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства
19 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится очная защита национальных фильмов, представленных лидерами отечественного кинопроизводства в Фонд кино с целью получения поддержки.
2021-05-18T15:13
2021-05-18T17:48
анонсы
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Участники:- председатель Совета Фонда кино, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир ТОЛСТОЙ;- первый заместитель генерального директора ФГУП ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;- генеральный директор АО "Первый канал" Константин ЭРНСТ;- председатель Экспертного совета Фонда кино, продюсер, генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова Леонид ВЕРЕЩАГИН;- продюсер, режиссер, актер, председатель совета директоров ОАО "Киностудия "Ленфильм" Фёдор БОНДАРЧУК;- киножурналист, продюсер, ведущий программы "Индустрия кино" Иван КУДРЯВЦЕВ;- режиссер, сценарист Алексей НУЖНЫЙ;- продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн" Александр РОДНЯНСКИЙ;- сценарист, режиссер Клим ШИПЕНКО.Расписание очной защиты проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводстваОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства

15:13 18.05.2021 (обновлено: 17:48 18.05.2021)
 
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19 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится очная защита национальных фильмов, представленных лидерами отечественного кинопроизводства в Фонд кино с целью получения поддержки.
Участники:
- председатель Совета Фонда кино, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир ТОЛСТОЙ;
- первый заместитель генерального директора ФГУП ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;
- генеральный директор АО "Первый канал" Константин ЭРНСТ;
- председатель Экспертного совета Фонда кино, продюсер, генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова Леонид ВЕРЕЩАГИН;
- продюсер, режиссер, актер, председатель совета директоров ОАО "Киностудия "Ленфильм" Фёдор БОНДАРЧУК;
- киножурналист, продюсер, ведущий программы "Индустрия кино" Иван КУДРЯВЦЕВ;
- режиссер, сценарист Алексей НУЖНЫЙ;
- продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн" Александр РОДНЯНСКИЙ;
- сценарист, режиссер Клим ШИПЕНКО.

Расписание очной защиты проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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