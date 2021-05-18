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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
https://ria.ru/20210518/festival-1732827710.html
Фестиваль "Сиреневый рай" пройдет в Липецкой области
Фестиваль "Сиреневый рай" пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 18.05.2021
Фестиваль "Сиреневый рай" пройдет в Липецкой области
Туристический событийный фестиваль "Сиреневый рай" пройдёт 22 мая на территории Мещерской лесостепной опытно-селекционной станции у деревни Барсуково... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:21
2021-05-18T16:21
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Туристический событийный фестиваль "Сиреневый рай" пройдёт 22 мая на территории Мещерской лесостепной опытно-селекционной станции у деревни Барсуково Становлянского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Фестиваля откроется в 11:00. Весь день по дендропарку будут проводить экскурсии. Гости смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению романовской игрушки и традиционной тряпичной куклы, освоить азы живописи. Также посетителей ждет конкурс декоративно-прикладного творчества и кондитерский конкурс. Садоводов приглашают на ярмарку саженцев декоративных растений и сирени. Кроме того, будет работать тематическая сиреневая фотозона и аттракционы для детей.Артамонов отметил, что дендропарк во время традиционного фестиваля посещают несколько тысяч гостей. Сейчас в заповеднике на площади 542 гектара собрано 1186 видов, 129 форм, 202 сорта, 163 разновидности и 118 гибридов деревьев и кустарников из Европы, Азии и Северной Америки. Только сортов сирени здесь выращивают около ста. Голубые ели, растущие на Красной площади в Москве, были выращены на Мещерской лесостепной станции. "Дендрологический парк – это уникальный уголок природы и истории. Каждый, кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область

Фестиваль "Сиреневый рай" пройдет в Липецкой области

16:21 18.05.2021
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовВетка сирени
Ветка сирени - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Туристический событийный фестиваль "Сиреневый рай" пройдёт 22 мая на территории Мещерской лесостепной опытно-селекционной станции у деревни Барсуково Становлянского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Фестиваля откроется в 11:00. Весь день по дендропарку будут проводить экскурсии. Гости смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению романовской игрушки и традиционной тряпичной куклы, освоить азы живописи. Также посетителей ждет конкурс декоративно-прикладного творчества и кондитерский конкурс. Садоводов приглашают на ярмарку саженцев декоративных растений и сирени. Кроме того, будет работать тематическая сиреневая фотозона и аттракционы для детей.
Артамонов отметил, что дендропарк во время традиционного фестиваля посещают несколько тысяч гостей. Сейчас в заповеднике на площади 542 гектара собрано 1186 видов, 129 форм, 202 сорта, 163 разновидности и 118 гибридов деревьев и кустарников из Европы, Азии и Северной Америки. Только сортов сирени здесь выращивают около ста. Голубые ели, растущие на Красной площади в Москве, были выращены на Мещерской лесостепной станции.
"Дендрологический парк – это уникальный уголок природы и истории. Каждый, кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции", - сказал Артамонов.
Аттракционы в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 12:31Липецкая область
В Липецкой области разрешили работу аттракционов
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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