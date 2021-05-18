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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210518/festival-1732752105.html
Фестиваль Спивакова "Москва встречает друзей" открывается в Доме музыки
Фестиваль Спивакова "Москва встречает друзей" открывается в Доме музыки - РИА Новости, 18.05.2021
Фестиваль Спивакова "Москва встречает друзей" открывается в Доме музыки
Международный фестиваль "Москва встречает друзей", который состоится в 18-й раз, пройдет в Москве с 18 мая по 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:12
2021-05-18T10:19
культура
музыка
новости культуры
виртуозы москвы
юнеско
владимир спиваков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Международный фестиваль "Москва встречает друзей", который состоится в 18-й раз, пройдет в Москве с 18 мая по 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.Международный фестиваль "Москва встречает друзей" - титульный проект Благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно проходит при участии ЮНЕСКО. В нынешнем фестивале примут участие более 500 талантливых детей из разных регионов России и 37 стран.Откроет форум большой концерт в Доме музыки. В Светлановском зале выступят юные артисты, а также камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Спивакова.Смотр пройдет под девизом "Жизнь отстоявшим" и будет посвящен всем медикам, которые, несмотря на физические и эмоциональные трудности, работают на передовой борьбы с пандемией.Доброй традицией с 2014 года стало вручение приза "Милосердие" за служение идеалам гуманизма. В этом году 18 мая президент фонда Спиваков вручит эти призы сотрудникам НИЦЭМ имени Гамалеи и ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" (Коммунарка).Фестиваль организован Фондом Спивакова при участии правительства и Департамента культуры Москвы, Администрации президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, ООН, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
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музыка, новости культуры, виртуозы москвы, юнеско, владимир спиваков

Фестиваль Спивакова "Москва встречает друзей" открывается в Доме музыки

10:12 18.05.2021 (обновлено: 10:19 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОткрытие X Международного фестиваля "Москва встречает друзей"
Открытие X Международного фестиваля Москва встречает друзей - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Международный фестиваль "Москва встречает друзей", который состоится в 18-й раз, пройдет в Москве с 18 мая по 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Международный фестиваль "Москва встречает друзей" - титульный проект Благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно проходит при участии ЮНЕСКО. В нынешнем фестивале примут участие более 500 талантливых детей из разных регионов России и 37 стран.
Откроет форум большой концерт в Доме музыки. В Светлановском зале выступят юные артисты, а также камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Спивакова.
Смотр пройдет под девизом "Жизнь отстоявшим" и будет посвящен всем медикам, которые, несмотря на физические и эмоциональные трудности, работают на передовой борьбы с пандемией.
"Фестиваль "Москва встречает друзей" 2021 имеет большое значение для каждого из нас. Мы верим, что эта весна ознаменует возвращение к прежней жизни, а творчество участников фестиваля станет одой благодарности медикам, чей невероятный труд помог пережить это время", - отметил Спиваков.
Доброй традицией с 2014 года стало вручение приза "Милосердие" за служение идеалам гуманизма. В этом году 18 мая президент фонда Спиваков вручит эти призы сотрудникам НИЦЭМ имени Гамалеи и ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" (Коммунарка).
Фестиваль организован Фондом Спивакова при участии правительства и Департамента культуры Москвы, Администрации президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, ООН, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
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