https://ria.ru/20210518/festival-1732752105.html

Фестиваль Спивакова "Москва встречает друзей" открывается в Доме музыки

Фестиваль Спивакова "Москва встречает друзей" открывается в Доме музыки - РИА Новости, 18.05.2021

Фестиваль Спивакова "Москва встречает друзей" открывается в Доме музыки

Международный фестиваль "Москва встречает друзей", который состоится в 18-й раз, пройдет в Москве с 18 мая по 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:12

2021-05-18T10:12

2021-05-18T10:19

культура

музыка

новости культуры

виртуозы москвы

юнеско

владимир спиваков

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Международный фестиваль "Москва встречает друзей", который состоится в 18-й раз, пройдет в Москве с 18 мая по 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.Международный фестиваль "Москва встречает друзей" - титульный проект Благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно проходит при участии ЮНЕСКО. В нынешнем фестивале примут участие более 500 талантливых детей из разных регионов России и 37 стран.Откроет форум большой концерт в Доме музыки. В Светлановском зале выступят юные артисты, а также камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Спивакова.Смотр пройдет под девизом "Жизнь отстоявшим" и будет посвящен всем медикам, которые, несмотря на физические и эмоциональные трудности, работают на передовой борьбы с пандемией.Доброй традицией с 2014 года стало вручение приза "Милосердие" за служение идеалам гуманизма. В этом году 18 мая президент фонда Спиваков вручит эти призы сотрудникам НИЦЭМ имени Гамалеи и ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" (Коммунарка).Фестиваль организован Фондом Спивакова при участии правительства и Департамента культуры Москвы, Администрации президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, ООН, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20191022/1560038745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, виртуозы москвы, юнеско, владимир спиваков