https://ria.ru/20210518/evakuatsiya-1732847792.html

Госдума поддержала проект о правилах эвакуации из зоны ЧС

Госдума поддержала проект о правилах эвакуации из зоны ЧС - РИА Новости, 18.05.2021

Госдума поддержала проект о правилах эвакуации из зоны ЧС

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, которым исключается правовая неопределенность проведения эвакуации при ЧС, а также вводится... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:57

2021-05-18T17:57

2021-05-18T18:05

россия

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05f04e9586581f41aa0d5d8614d6ce19.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, которым исключается правовая неопределенность проведения эвакуации при ЧС, а также вводится обязанность для граждан РФ эвакуироваться из зоны ЧС с момента получения такой информации.Законопроект был внесен в ГД правительством РФ, изменения вносятся в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на то, чтобы исключить правовую неопределенность проведения эвакуации при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, а также на решение вопросов информационного обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и информирования населения о потенциальных угрозах техногенных катастроф и стихийных бедствий.Такая информация может быть получена от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций "в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления эвакуационных мероприятий".Кроме того, проектом предлагается обязать федеральные органы исполнительной власти обеспечить постоянный доступ МЧС России к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).Для более "оперативного реагирования и оказания своевременной поддержки населению" предлагается расширить перечень органов власти, которые имеют право принимать решение о проведении эвакуации. Такими полномочиями предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также аналогичные комиссии субъектов РФ, муниципальных образований и организаций, в полномочия которых входит круг вопросов по защите населения и территорий от ЧС.

https://ria.ru/20210518/rossiya-1732783663.html

https://ria.ru/20210512/plan-1732038400.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество