https://ria.ru/20210518/evakuatsiya-1732847792.html
Госдума поддержала проект о правилах эвакуации из зоны ЧС
Госдума поддержала проект о правилах эвакуации из зоны ЧС - РИА Новости, 18.05.2021
Госдума поддержала проект о правилах эвакуации из зоны ЧС
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, которым исключается правовая неопределенность проведения эвакуации при ЧС, а также вводится... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:57
2021-05-18T17:57
2021-05-18T18:05
россия
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, которым исключается правовая неопределенность проведения эвакуации при ЧС, а также вводится обязанность для граждан РФ эвакуироваться из зоны ЧС с момента получения такой информации.Законопроект был внесен в ГД правительством РФ, изменения вносятся в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на то, чтобы исключить правовую неопределенность проведения эвакуации при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, а также на решение вопросов информационного обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и информирования населения о потенциальных угрозах техногенных катастроф и стихийных бедствий.Такая информация может быть получена от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций "в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления эвакуационных мероприятий".Кроме того, проектом предлагается обязать федеральные органы исполнительной власти обеспечить постоянный доступ МЧС России к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).Для более "оперативного реагирования и оказания своевременной поддержки населению" предлагается расширить перечень органов власти, которые имеют право принимать решение о проведении эвакуации. Такими полномочиями предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также аналогичные комиссии субъектов РФ, муниципальных образований и организаций, в полномочия которых входит круг вопросов по защите населения и территорий от ЧС.
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россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, которым исключается правовая неопределенность проведения эвакуации при ЧС, а также вводится обязанность для граждан РФ эвакуироваться из зоны ЧС с момента получения такой информации.
Законопроект был внесен в ГД правительством РФ, изменения вносятся в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на то, чтобы исключить правовую неопределенность проведения эвакуации при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, а также на решение вопросов информационного обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и информирования населения о потенциальных угрозах техногенных катастроф и стихийных бедствий.
"С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан Российской Федерации эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий", - отмечается в пояснительной записке к документу.
Такая информация может быть получена от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций "в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления эвакуационных мероприятий".
Кроме того, проектом предлагается обязать федеральные органы исполнительной власти обеспечить постоянный доступ МЧС России
к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Для более "оперативного реагирования и оказания своевременной поддержки населению" предлагается расширить перечень органов власти, которые имеют право принимать решение о проведении эвакуации. Такими полномочиями предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также аналогичные комиссии субъектов РФ, муниципальных образований и организаций, в полномочия которых входит круг вопросов по защите населения и территорий от ЧС.