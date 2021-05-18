https://ria.ru/20210518/eskalatsiya-1732853972.html

В ХАМАС оценили попытки России остановить эскалацию на Ближнем Востоке

В ХАМАС оценили попытки России остановить эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.05.2021

В ХАМАС оценили попытки России остановить эскалацию на Ближнем Востоке

Палестинское движение ХАМАС высоко оценивает роль России за ее попытки остановить эскалацию в секторе Газа, сообщил в интервью РИА Новости член политического... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T18:33

2021-05-18T18:33

2021-05-18T18:33

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

хамас

сша

израиль

в мире

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ДОХА, 18 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Палестинское движение ХАМАС высоко оценивает роль России за ее попытки остановить эскалацию в секторе Газа, сообщил в интервью РИА Новости член политического бюро ХАМАС Хусам Бадран."Что касается Китая и России, их позиции более справедливы по палестинской проблеме и в отношении прав нашего народа. Мы в ХАМАС высоко оцениваем роль России, которая прилагала усилия и попытки остановить сионистскую агрессию в сотрудничестве с региональными и арабскими странами и силами, которые оказали политическую и дипломатическую поддержку нашему делу и народу, в частности, нашими братьями в Турции, Катаре и Египте", - сказал Бадран.При этом он указал, что ХАМАС безразлична позиция США в этом противостоянии, и движение не берет ее в расчет, поскольку "США - партнер Израиля в агрессии против нашего народа, является основным спонсором оккупирующего государства, снабжает Израиль оружием для убийства наших детей в Газе".Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html

россия

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, хамас, сша, израиль, в мире