https://ria.ru/20210518/elektromobili-1732741161.html

Ъ: на развитие электротранспорта планируют потратить 400 млрд рублей

Ъ: на развитие электротранспорта планируют потратить 400 млрд рублей

Минэкономразвития сформировало первые параметры концепции развития электротранспорта в России общей стоимостью более 400 миллиардов рублей, сообщает во вторник... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:53

2021-05-18T08:53

2021-05-18T08:53

россия

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588740337_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_4ad6870203cf202d6f40b6fbf28fc421.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минэкономразвития сформировало первые параметры концепции развития электротранспорта в России общей стоимостью более 400 миллиардов рублей, сообщает во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию, разработанную рабочей группой министерства.Так, до 2024 года на развитие электротранспорта из федерального бюджета предполагается потратить 31,3 миллиарда рублей. Общий бюджет программы до 2030 года - 418 миллиардов рублей, из них 153,5 миллиарда рублей из бюджета и внебюджетных фондов. Программу будет выполнять национальный консорциум, который возглавит "Камаз", а другие автоконцерны в презентации не упоминаются. В Минэкономразвитии и Минпромторге газете не ответили.В "Камазе" считают, что для развития электромобилей необходима поддержка правительства. Сейчас рынок электромобилей в РФ почти отсутствует - продажи составили 0,1% от общих в прошлом году. Но планируется, что уже в 2022 году доля приобретаемого в РФ электротранспорта составит 1,7% от рынка в 1,8 миллиона машин, к 2030 году - 15% (при рынке в 2,5 миллиона штук), а общий парк электромобилей достигнет 1,5 миллиона штук.Уточняется, что "Камаз" в декабре 2020 года представил экспериментальный образец легкового электромобиля "Кама-1". Часть идей, реализованных при проработке его концепции, ляжет в основу российского "семейства" электромобилей, а запуск серийного производства намечен ориентировочно на 2024 год. "Опыт внедрения электробусов в Москве показал, что страна готова к переходу на низкоуглеродный транспорт", - полагают в компании.По данным издания, пилотными регионами, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, станут Севастополь, Сочи, Калининград и Казань. В них будут разработаны программы развития инфраструктуры, предполагается ввести "нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг".Отмечается, что электромобили - не единственный приоритет, выбранный для развития автопрома. По поручению вице-премьера Юрия Борисова Минпромторг до конца года разработает концепцию производства машин с низким углеродным следом. А президент России Владимир Путин поставил задачу к 2023 году создать в стране городской автобус, работающий на водородном топливе. Реализацией данного поручения также занимается "Камаз".

https://ria.ru/20201211/elektromobil-1588790985.html

https://ria.ru/20200722/1574712098.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)