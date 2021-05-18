Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/elektrichestvo-1732730861.html
"Ъ": Россия обогнала США по ценам на электроэнергию для промышленников
"Ъ": Россия обогнала США по ценам на электроэнергию для промышленников - РИА Новости, 18.05.2021
"Ъ": Россия обогнала США по ценам на электроэнергию для промышленников
Электроэнергия для промышленности в России оказалась дороже, чем в ряде зарубежных стран, в том числе в США, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T03:32
2021-05-18T10:44
электричество
интер рао - управление электрогенерацией
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
финляндия
норвегия
сша
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837754_0:53:3455:1996_1920x0_80_0_0_c846d8d38cef4fcaab75e717281b3524.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Электроэнергия для промышленности в России оказалась дороже, чем в ряде зарубежных стран, в том числе в США, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты "Сообщества потребителей энергии".Как утонила газета, средняя цена для российских промышленных потребителей, подключенных к распределительным электросетям высокого уровня напряжения, в прошлом году составила 7,34 цента за киловатт-час. Этот показатель оказался выше, чем в Турции, Испании, Финляндии, Франции и Норвегии.В Минэнерго прокомментировали исследование и отметили, что цены на электроэнергию в России — одни из самых низких в мире. Подчеркивается, что оптовые цены сопоставимы с тарифами в других странах, однако на внутреннем рынке за счет этого цена на электроэнергию для населения существенно ниже.В ведомстве подчеркнули, что расчеты "Сообщества потребителей энергии" некорректны, поскольку не учитывают такие факторы, как составляющие цены электроэнергии, волатильность валютных курсов, паритет покупательной способности, влияние цены на электроэнергию на стоимость конечной продукции.В российской компании "Интер РАО", занимающейся экспортом и импортом электроэнергии, обратили внимание, что потребители привели в пример показатели цен на одноставочных высоковолатильных рынках за нетипичный год с аномально теплой зимой и снижением потребления на фоне пандемии.
https://ria.ru/20210421/elektrichestvo-1729193259.html
https://ria.ru/20201225/elektrichestvo-1590861857.html
финляндия
норвегия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837754_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_e3d7924920bb3d565dc07ea1551a4b1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
электричество, интер рао - управление электрогенерацией, министерство энергетики рф (минэнерго россии), финляндия, норвегия, сша, в мире, экономика

"Ъ": Россия обогнала США по ценам на электроэнергию для промышленников

03:32 18.05.2021 (обновлено: 10:44 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Электроэнергия для промышленности в России оказалась дороже, чем в ряде зарубежных стран, в том числе в США, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты "Сообщества потребителей энергии".
Как утонила газета, средняя цена для российских промышленных потребителей, подключенных к распределительным электросетям высокого уровня напряжения, в прошлом году составила 7,34 цента за киловатт-час. Этот показатель оказался выше, чем в Турции, Испании, Финляндии, Франции и Норвегии.
В Минэнерго прокомментировали исследование и отметили, что цены на электроэнергию в России — одни из самых низких в мире. Подчеркивается, что оптовые цены сопоставимы с тарифами в других странах, однако на внутреннем рынке за счет этого цена на электроэнергию для населения существенно ниже.
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 03:20
В России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
В ведомстве подчеркнули, что расчеты "Сообщества потребителей энергии" некорректны, поскольку не учитывают такие факторы, как составляющие цены электроэнергии, волатильность валютных курсов, паритет покупательной способности, влияние цены на электроэнергию на стоимость конечной продукции.
В российской компании "Интер РАО", занимающейся экспортом и импортом электроэнергии, обратили внимание, что потребители привели в пример показатели цен на одноставочных высоковолатильных рынках за нетипичный год с аномально теплой зимой и снижением потребления на фоне пандемии.
Установка умных счетчиков - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 09:49
В России появится электричество нового поколения
 
ЭлектричествоИнтер РАО - Управление электрогенерациейМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ФинляндияНорвегияСШАВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния