https://ria.ru/20210518/elektrichestvo-1732730861.html

"Ъ": Россия обогнала США по ценам на электроэнергию для промышленников

"Ъ": Россия обогнала США по ценам на электроэнергию для промышленников - РИА Новости, 18.05.2021

"Ъ": Россия обогнала США по ценам на электроэнергию для промышленников

Электроэнергия для промышленности в России оказалась дороже, чем в ряде зарубежных стран, в том числе в США, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T03:32

2021-05-18T03:32

2021-05-18T10:44

электричество

интер рао - управление электрогенерацией

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

финляндия

норвегия

сша

в мире

экономика

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Электроэнергия для промышленности в России оказалась дороже, чем в ряде зарубежных стран, в том числе в США, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты "Сообщества потребителей энергии".Как утонила газета, средняя цена для российских промышленных потребителей, подключенных к распределительным электросетям высокого уровня напряжения, в прошлом году составила 7,34 цента за киловатт-час. Этот показатель оказался выше, чем в Турции, Испании, Финляндии, Франции и Норвегии.В Минэнерго прокомментировали исследование и отметили, что цены на электроэнергию в России — одни из самых низких в мире. Подчеркивается, что оптовые цены сопоставимы с тарифами в других странах, однако на внутреннем рынке за счет этого цена на электроэнергию для населения существенно ниже.В ведомстве подчеркнули, что расчеты "Сообщества потребителей энергии" некорректны, поскольку не учитывают такие факторы, как составляющие цены электроэнергии, волатильность валютных курсов, паритет покупательной способности, влияние цены на электроэнергию на стоимость конечной продукции.В российской компании "Интер РАО", занимающейся экспортом и импортом электроэнергии, обратили внимание, что потребители привели в пример показатели цен на одноставочных высоковолатильных рынках за нетипичный год с аномально теплой зимой и снижением потребления на фоне пандемии.

https://ria.ru/20210421/elektrichestvo-1729193259.html

https://ria.ru/20201225/elektrichestvo-1590861857.html

финляндия

норвегия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электричество, интер рао - управление электрогенерацией, министерство энергетики рф (минэнерго россии), финляндия, норвегия, сша, в мире, экономика