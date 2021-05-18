https://ria.ru/20210518/ekstremizm-1732829311.html

ГД поддержала проект о запрете участия в выборах причастных к экстремизму

ГД поддержала проект о запрете участия в выборах причастных к экстремизму - РИА Новости, 18.05.2021

ГД поддержала проект о запрете участия в выборах причастных к экстремизму

Госдума рассмотрела в первом чтении проект о запрете участвовать в выборах в парламент людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:23

2021-05-18T16:23

2021-05-18T18:22

россия

василий пискарев

госдума рф

политика

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госдума рассмотрела в первом чтении проект о запрете участвовать в выборах в парламент людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений.Изменения вносятся в закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания".Ограничение распространяется на:Документ также устанавливает временные рамки запрета. Для обычных участников и оказывающих помощь срок составляет три года со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности террористической или экстремистской организации. Для учредителей и руководителей разного уровня ограничения действуют в течение пяти лет.По словам соавтора законопроекта, председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, эти меры оправданы с учетом особого статуса депутата.Поэтому, как подчеркнул политик, необходимо исключить возможность использовать парламентскую трибуну людям с крайними взглядами, основанными на идеологии радикализма, ксенофобии и религиозной нетерпимости, для пропаганды и оправдания своих идей, а также вербовки новых сторонников.

https://ria.ru/20210512/maski-1731936336.html

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2021

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россия, василий пискарев, госдума рф, политика