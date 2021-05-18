https://ria.ru/20210518/ekstremizm-1732829311.html
ГД поддержала проект о запрете участия в выборах причастных к экстремизму
ГД поддержала проект о запрете участия в выборах причастных к экстремизму - РИА Новости, 18.05.2021
ГД поддержала проект о запрете участия в выборах причастных к экстремизму
Госдума рассмотрела в первом чтении проект о запрете участвовать в выборах в парламент людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:23
2021-05-18T16:23
2021-05-18T18:22
россия
василий пискарев
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730047231_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_da1e4d0d45dab6af7a5942f4bef4f85d.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госдума рассмотрела в первом чтении проект о запрете участвовать в выборах в парламент людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений.Изменения вносятся в закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания".Ограничение распространяется на:Документ также устанавливает временные рамки запрета. Для обычных участников и оказывающих помощь срок составляет три года со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности террористической или экстремистской организации. Для учредителей и руководителей разного уровня ограничения действуют в течение пяти лет.По словам соавтора законопроекта, председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, эти меры оправданы с учетом особого статуса депутата.Поэтому, как подчеркнул политик, необходимо исключить возможность использовать парламентскую трибуну людям с крайними взглядами, основанными на идеологии радикализма, ксенофобии и религиозной нетерпимости, для пропаганды и оправдания своих идей, а также вербовки новых сторонников.
https://ria.ru/20210512/maski-1731936336.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730047231_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_906b519ec7fdf0375e57da46e8f24d54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий пискарев, госдума рф, политика
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госдума
рассмотрела в первом чтении
проект о запрете участвовать в выборах в парламент людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений.
Изменения вносятся в закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания".
Ограничение распространяется на:
—на учредителей;
—членов коллегиального руководящего органа;
—руководителей и их заместителей;
—глав структурного подразделения и их заместителей;
—членов, участников, работников экстремисткой или террористической организации;
—людей, которые предоставляли деньги, имущественную, организационно-методическую, консультативную и иную помощь.
Документ также устанавливает временные рамки запрета. Для обычных участников и оказывающих помощь срок составляет три года со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности террористической или экстремистской организации. Для учредителей и руководителей разного уровня ограничения действуют в течение пяти лет.
По словам соавтора законопроекта, председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, эти меры оправданы с учетом особого статуса депутата.
Поэтому, как подчеркнул политик, необходимо исключить возможность использовать парламентскую трибуну людям с крайними взглядами, основанными на идеологии радикализма, ксенофобии и религиозной нетерпимости, для пропаганды и оправдания своих идей, а также вербовки новых сторонников.