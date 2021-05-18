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ГД поддержала проект о запрете участия в выборах причастных к экстремизму
ГД поддержала проект о запрете участия в выборах причастных к экстремизму - РИА Новости, 18.05.2021
ГД поддержала проект о запрете участия в выборах причастных к экстремизму
Госдума рассмотрела в первом чтении проект о запрете участвовать в выборах в парламент людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:23
2021-05-18T18:22
россия
василий пискарев
госдума рф
политика
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госдума рассмотрела в первом чтении проект о запрете участвовать в выборах в парламент людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений.Изменения вносятся в закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания".Ограничение распространяется на:Документ также устанавливает временные рамки запрета. Для обычных участников и оказывающих помощь срок составляет три года со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности террористической или экстремистской организации. Для учредителей и руководителей разного уровня ограничения действуют в течение пяти лет.По словам соавтора законопроекта, председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, эти меры оправданы с учетом особого статуса депутата.Поэтому, как подчеркнул политик, необходимо исключить возможность использовать парламентскую трибуну людям с крайними взглядами, основанными на идеологии радикализма, ксенофобии и религиозной нетерпимости, для пропаганды и оправдания своих идей, а также вербовки новых сторонников.
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россия, василий пискарев, госдума рф, политика

ГД поддержала проект о запрете участия в выборах причастных к экстремизму

16:23 18.05.2021 (обновлено: 18:22 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка в здании Государственной думы РФ
Девушка в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госдума рассмотрела в первом чтении проект о запрете участвовать в выборах в парламент людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений.
Изменения вносятся в закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания".
Ограничение распространяется на:
  • на учредителей;
  • членов коллегиального руководящего органа;
  • руководителей и их заместителей;
  • глав структурного подразделения и их заместителей;
  • членов, участников, работников экстремисткой или террористической организации;
  • людей, которые предоставляли деньги, имущественную, организационно-методическую, консультативную и иную помощь.
Документ также устанавливает временные рамки запрета. Для обычных участников и оказывающих помощь срок составляет три года со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности террористической или экстремистской организации. Для учредителей и руководителей разного уровня ограничения действуют в течение пяти лет.
По словам соавтора законопроекта, председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, эти меры оправданы с учетом особого статуса депутата.
Поэтому, как подчеркнул политик, необходимо исключить возможность использовать парламентскую трибуну людям с крайними взглядами, основанными на идеологии радикализма, ксенофобии и религиозной нетерпимости, для пропаганды и оправдания своих идей, а также вербовки новых сторонников.
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