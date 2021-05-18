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Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"
Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена опротестовать в суде решение Федерального морского и гидрографического агентства ФРГ... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T02:53
2021-05-18T03:00
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
александр новак
сша
берлин (город)
украина
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В Германии задумали остановить "Северный поток — 2"
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БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена опротестовать в суде решение Федерального морского и гидрографического агентства ФРГ (BSH) о немедленном продолжении строительства газопровода "Северный поток — 2" в германской исключительной экономической зоне, говорится в пресс-релизе DUH.Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) распорядилось в понедельник о немедленном продолжении строительства газопровода "Северный поток — 2" на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ). В пресс-релизе ведомства отмечалось, что работы на столь коротком участке "не окажут какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц и цели охраны птичьего заповедника в Померании".Согласно заявлению на сайте DUH, руководитель экологической организации Саша Мюллер-Креннер выразил мнение о том, что решение немецкого регулятора о продолжении строительства газопровода принято "вопреки здравому смыслу" в том, что касается климатической политики. По убеждению Мюллер-Креннера, строительство и эксплуатация "Северного потока — 2" несовместимы с целями, направленными на защиту климата."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
https://ria.ru/20210515/gaz-1732319147.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, александр новак, сша, берлин (город), украина, в мире

Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"

02:53 18.05.2021 (обновлено: 03:00 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена опротестовать в суде решение Федерального морского и гидрографического агентства ФРГ (BSH) о немедленном продолжении строительства газопровода "Северный поток — 2" в германской исключительной экономической зоне, говорится в пресс-релизе DUH.
Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) распорядилось в понедельник о немедленном продолжении строительства газопровода "Северный поток — 2" на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ). В пресс-релизе ведомства отмечалось, что работы на столь коротком участке "не окажут какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц и цели охраны птичьего заповедника в Померании".
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
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Сидеть на трубе: Германия потребовала вдвое больше газа из России
Согласно заявлению на сайте DUH, руководитель экологической организации Саша Мюллер-Креннер выразил мнение о том, что решение немецкого регулятора о продолжении строительства газопровода принято "вопреки здравому смыслу" в том, что касается климатической политики. По убеждению Мюллер-Креннера, строительство и эксплуатация "Северного потока — 2" несовместимы с целями, направленными на защиту климата.
"Мы обратимся в административный суд Гамбурга в целях восстановления приостанавливающего действия нашего иска. Мы будем использовать все правовые средства", - подчеркнул Мюллер-Креннер.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 12:36
Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромАлександр НовакСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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