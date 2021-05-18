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В Крыму подросток погиб в ДТП, выехав на встречку

В Крыму подросток погиб в ДТП, выехав на встречку - РИА Новости, 18.05.2021

В Крыму подросток погиб в ДТП, выехав на встречку

Подросток погиб за рулем автомобиля в результате дорожной аварии в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:20

2021-05-18T17:20

2021-05-18T17:20

россия

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Подросток погиб за рулем автомобиля в результате дорожной аварии в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Mercedes произошла в Симферопольском районе."Предварительно установлено, что водитель ВАЗ не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с иномаркой. Установлено, что за рулем отечественного автомобиля находился 15-летний подросток, в результате ДТП он погиб на месте", - говорится в сообщении.Полиция выясняет, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.

https://ria.ru/20210518/naezd-1732772652.html

россия

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, происшествия