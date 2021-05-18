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В Крыму подросток погиб в ДТП, выехав на встречку
В Крыму подросток погиб в ДТП, выехав на встречку - РИА Новости, 18.05.2021
В Крыму подросток погиб в ДТП, выехав на встречку
Подросток погиб за рулем автомобиля в результате дорожной аварии в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:20
2021-05-18T17:20
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Подросток погиб за рулем автомобиля в результате дорожной аварии в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Mercedes произошла в Симферопольском районе."Предварительно установлено, что водитель ВАЗ не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с иномаркой. Установлено, что за рулем отечественного автомобиля находился 15-летний подросток, в результате ДТП он погиб на месте", - говорится в сообщении.Полиция выясняет, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.
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россия
республика крым
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РИА Новости
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россия, республика крым, происшествия

В Крыму подросток погиб в ДТП, выехав на встречку

17:20 18.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Подросток погиб за рулем автомобиля в результате дорожной аварии в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Авария с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Mercedes произошла в Симферопольском районе.
"Предварительно установлено, что водитель ВАЗ не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с иномаркой. Установлено, что за рулем отечественного автомобиля находился 15-летний подросток, в результате ДТП он погиб на месте", - говорится в сообщении.
Полиция выясняет, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.
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