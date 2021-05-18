https://ria.ru/20210518/covid-1732780782.html
В Подмосковье за сутки выявили 709 случаев заболевания Covid-19
В Подмосковье за сутки выявили 709 случаев заболевания Covid-19
Число случаев заболеваний коронавирусной инфекцией на территории Московской области за последние сутки составило 709 человек, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:22
2021-05-18T12:22
2021-05-18T12:22
новости подмосковья
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Число случаев заболеваний коронавирусной инфекцией на территории Московской области за последние сутки составило 709 человек, говорится в сообщении пресс-службы регионального штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19."Всего на данный момент в Московской области выявлено 261 513 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 016 человек. Выздоровели и выписались 214 395 человек", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.
https://realty.ria.ru/20210518/voda-1732758870.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)