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Милонов пригрозил чиновникам принудительным перевоспитанием в Чечне
Милонов пригрозил чиновникам принудительным перевоспитанием в Чечне - РИА Новости, 18.05.2021
Милонов пригрозил чиновникам принудительным перевоспитанием в Чечне
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал в беседе с телеканалом "360" новую экранизацию "Золушки" и призвал не допустить ее в российский прокат. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T02:54
2021-05-18T03:52
россия
чеченская республика (чечня)
виталий милонов
госдума рф
общество
политика
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал в беседе с телеканалом "360" новую экранизацию "Золушки" и призвал не допустить ее в российский прокат.Ранее режиссер Кэй Кэннон сняла новую версию знаменитой сказки. Актер Билли Портер воплотил на экране гендерно-нейтральную фею-крестную.Депутат выразил надежду, что никто не попытается поддержать прокат этого фильма в России. Также Милонов предложил необычный выход из ситуации, если кто-то из чиновников все-таки захочет показать россиянам картину.Премьера музыкального фильма "Золушка" состоится осенью 2021 года.
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россия, чеченская республика (чечня), виталий милонов, госдума рф, общество, политика

Милонов пригрозил чиновникам принудительным перевоспитанием в Чечне

02:54 18.05.2021 (обновлено: 03:52 18.05.2021)
 
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал в беседе с телеканалом "360" новую экранизацию "Золушки" и призвал не допустить ее в российский прокат.
Ранее режиссер Кэй Кэннон сняла новую версию знаменитой сказки. Актер Билли Портер воплотил на экране гендерно-нейтральную фею-крестную.
"С моей точки зрения, эту "Золушку" показывать ни в коем случае нельзя. "Золушка" — это детский фильм, здесь никакие гендерные темы не могут найтись. Поэтому любая попытка протащить "Золушку" гомосексуальную не то что не должна быть поддержана — надо поставить под контроль всех тех чиновников, которые захотят это сделать. Чтобы ФСБ контролировало", — сказал Милонов
Депутат выразил надежду, что никто не попытается поддержать прокат этого фильма в России.
Также Милонов предложил необычный выход из ситуации, если кто-то из чиновников все-таки захочет показать россиянам картину.
"Тех чиновников, которые подумают, что можно эту голубую "Золушку" показывать, — всех на перевоспитание в отдел культуры Чеченской Республики", — заключил Милонов.
Премьера музыкального фильма "Золушка" состоится осенью 2021 года.
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РоссияЧеченская республика (Чечня)Виталий МилоновГосдума РФОбществоПолитика
 
 
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