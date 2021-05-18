https://ria.ru/20210518/chechnya-1732729854.html

Милонов пригрозил чиновникам принудительным перевоспитанием в Чечне

Милонов пригрозил чиновникам принудительным перевоспитанием в Чечне - РИА Новости, 18.05.2021

Милонов пригрозил чиновникам принудительным перевоспитанием в Чечне

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал в беседе с телеканалом "360" новую экранизацию "Золушки" и призвал не допустить ее в российский прокат. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T02:54

2021-05-18T02:54

2021-05-18T03:52

россия

чеченская республика (чечня)

виталий милонов

госдума рф

общество

политика

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В Госдуме пригрозили чиновникам отдать их Кадырову на перевоспитание

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал в беседе с телеканалом "360" новую экранизацию "Золушки" и призвал не допустить ее в российский прокат.Ранее режиссер Кэй Кэннон сняла новую версию знаменитой сказки. Актер Билли Портер воплотил на экране гендерно-нейтральную фею-крестную.Депутат выразил надежду, что никто не попытается поддержать прокат этого фильма в России. Также Милонов предложил необычный выход из ситуации, если кто-то из чиновников все-таки захочет показать россиянам картину.Премьера музыкального фильма "Золушка" состоится осенью 2021 года.

https://ria.ru/20210517/kadyrov-1732713870.html

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россия, чеченская республика (чечня), виталий милонов, госдума рф, общество, политика