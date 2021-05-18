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Благоустройство территории началось возле станции "Мичуринский проспект"
Благоустройство территории началось возле станции "Мичуринский проспект" - РИА Новости, 20.05.2021
Благоустройство территории началось возле станции "Мичуринский проспект"
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Мичуринский проспект", сообщил... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-18T07:05
2021-05-18T07:05
2021-05-20T13:14
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Мичуринский проспект", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Мичуринский проспект". В этом году пройдут работы по благоустройству территорий всего около 13 станций метро. В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено масштабное озеленение – высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов", - рассказал журналистам Бирюков.Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на улице Удальцова от дома №32, корп. 1, до дома №87. Общая площадь работ составит 3,26 гектара.Он отметил, что в рамках благоустройства отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары, спрячут "воздушные" провода в кабельную канализацию, организуют небольшие пространства для кратковременного отдыха.В зоне благоустройства заменят на современные четыре остановочных павильона, установят навигационные стелы, для автомобилистов обустроят новые парковочные места. Для комфорта и безопасности пешеходов дополнительно организуют три наземных пешеходных перехода, установят новые опоры освещения, пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением.Особое внимание уделят озеленению территории: планируется высадить более 40 деревьев и 155 кустарников, разбить более 20 тысяч квадратных метров газона, в том числе 375 квадратных метров цветников.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Мичуринский проспект", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Мичуринский проспект". В этом году пройдут работы по благоустройству территорий всего около 13 станций метро. В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено масштабное озеленение – высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов", - рассказал журналистам Бирюков.
Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на улице Удальцова от дома №32, корп. 1, до дома №87. Общая площадь работ составит 3,26 гектара.
Он отметил, что в рамках благоустройства отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары, спрячут "воздушные" провода в кабельную канализацию, организуют небольшие пространства для кратковременного отдыха.
В зоне благоустройства заменят на современные четыре остановочных павильона, установят навигационные стелы, для автомобилистов обустроят новые парковочные места. Для комфорта и безопасности пешеходов дополнительно организуют три наземных пешеходных перехода, установят новые опоры освещения, пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением.
Особое внимание уделят озеленению территории: планируется высадить более 40 деревьев и 155 кустарников, разбить более 20 тысяч квадратных метров газона, в том числе 375 квадратных метров цветников.
"Новой точкой притяжения для жителей района станет территория у памятника двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину на площади Олимпийской деревни. Здесь обустроят цветники и установят арт-объект "Птицы", который станет напоминанием о ценности городской экосистемы и важности бережного отношения к природе. Все работы планируется завершить во второй половине этого года", - сообщил Бирюков.