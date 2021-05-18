Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210518/blagoustroystvo-1733113062.html
Благоустройство территории началось возле станции "Мичуринский проспект"
Благоустройство территории началось возле станции "Мичуринский проспект" - РИА Новости, 20.05.2021
Благоустройство территории началось возле станции "Мичуринский проспект"
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Мичуринский проспект", сообщил... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-18T07:05
2021-05-20T13:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/72495/53/724955376_0:78:2849:1681_1920x0_80_0_0_16ee0af5be6f0b3012df7559beeceb27.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Мичуринский проспект", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Мичуринский проспект". В этом году пройдут работы по благоустройству территорий всего около 13 станций метро. В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено масштабное озеленение – высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов", - рассказал журналистам Бирюков.Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на улице Удальцова от дома №32, корп. 1, до дома №87. Общая площадь работ составит 3,26 гектара.Он отметил, что в рамках благоустройства отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары, спрячут "воздушные" провода в кабельную канализацию, организуют небольшие пространства для кратковременного отдыха.В зоне благоустройства заменят на современные четыре остановочных павильона, установят навигационные стелы, для автомобилистов обустроят новые парковочные места. Для комфорта и безопасности пешеходов дополнительно организуют три наземных пешеходных перехода, установят новые опоры освещения, пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением.Особое внимание уделят озеленению территории: планируется высадить более 40 деревьев и 155 кустарников, разбить более 20 тысяч квадратных метров газона, в том числе 375 квадратных метров цветников.
https://realty.ria.ru/20210518/blagoustroystvo-1732793358.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/72495/53/724955376_91:0:2758:2000_1920x0_80_0_0_52819ec5b92bd92f45886aba27e6d664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Благоустройство территории началось возле станции "Мичуринский проспект"

07:05 18.05.2021 (обновлено: 13:14 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗамена тротуарной плитки
Замена тротуарной плитки - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Мичуринский проспект", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Мичуринский проспект". В этом году пройдут работы по благоустройству территорий всего около 13 станций метро. В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено масштабное озеленение – высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов", - рассказал журналистам Бирюков.
Поезд Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 13:21Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве благоустроят территорию у будущей станции МЦД-4
Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на улице Удальцова от дома №32, корп. 1, до дома №87. Общая площадь работ составит 3,26 гектара.
Он отметил, что в рамках благоустройства отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары, спрячут "воздушные" провода в кабельную канализацию, организуют небольшие пространства для кратковременного отдыха.
В зоне благоустройства заменят на современные четыре остановочных павильона, установят навигационные стелы, для автомобилистов обустроят новые парковочные места. Для комфорта и безопасности пешеходов дополнительно организуют три наземных пешеходных перехода, установят новые опоры освещения, пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением.
Особое внимание уделят озеленению территории: планируется высадить более 40 деревьев и 155 кустарников, разбить более 20 тысяч квадратных метров газона, в том числе 375 квадратных метров цветников.
"Новой точкой притяжения для жителей района станет территория у памятника двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину на площади Олимпийской деревни. Здесь обустроят цветники и установят арт-объект "Птицы", который станет напоминанием о ценности городской экосистемы и важности бережного отношения к природе. Все работы планируется завершить во второй половине этого года", - сообщил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:12Зеленский объяснил, почему не хочет давать характеристику Путину
14:12Председательство в Арктическом совете перешло к России
14:11ЕС рекомендовал разрешить въезд вакцинированным иностранцам
14:09В посольстве рассказали о списках на вывоз из сектора Газа
14:05"Американцам пора домой": французы оценили встречу Блинкена и Лаврова
14:04США поприветствовали председательство России в Арктическом совете
14:00Зеленский заявил о необходимости прямого разговора с Путиным по Донбассу
13:59Зеленский анонсировал создание на Украине реестра олигархов
13:53Зеленский оценил правительство Украины
13:53Хинштейн: IT-гигантов обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора
13:51Житель Воронежа объяснил, почему открыл стрельбу возле школы
13:50Власти Египта опубликовали правила отдыха для туристов
13:48Лавров призвал рассматривать Арктику как территорию мира и стабильности
13:45Генерал ФСБ рассказал, какие заключенные могут заменить мигрантов
13:43Байден сделал шаг навстречу Германии, заявила Меркель
13:40Лавров не успеет на заседание оргкомитета "Победа", сообщил Песков
13:40Меркель оценила роль ЕС в разрешении конфликта на Ближнем Востоке
13:38В Тюменской области тушат природный пожар на площади 572 гектаров
13:38Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря
13:30В США рассказали о секретном плане нападения на Калининград
Лента новостейМолния