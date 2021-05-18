https://ria.ru/20210518/biznes-1732727129.html

Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД

Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД

Предприниматели Франции готовы готовы к тесному сотрудничеству с Россией, несмотря на сложный геополитический контекст и ограничения в связи с пандемией... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T00:32

2021-05-18T00:32

2021-05-18T00:32

россия

ив роше

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

владимир зеленский

дмитрий песков

москва

украина

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Предприниматели Франции готовы готовы к тесному сотрудничеству с Россией, несмотря на сложный геополитический контекст и ограничения в связи с пандемией COVID-19, сообщается на сайте МИД РФ.Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник встретился с руководителями французских компаний, работающих в России.Добавляется, что такое сотрудничество включает и перспективные направления, связанные с внедрением высоких технологий и переводом предприятий на инновационные рельсы развития. Также в ходе встречи обсуждались состояние и перспективы российско-французского делового партнерства, а также отношения Россия – ЕС.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Алексея Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" Навального, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).Дальнейшее ухудшение отношений спровоцировало обострение ситуации на востоке Украины. Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.В Москве неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными, заявляя, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи границ РФ.

https://ria.ru/20210514/makron-1732308875.html

https://ria.ru/20210430/posolstvo-1730770145.html

россия

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, украина, в мире