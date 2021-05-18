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Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам
Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам - РИА Новости, 18.05.2021
Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам
Шестилетний ребенок пропал рано утром 17 мая в Нижнем Новгороде. Мальчика искали сотни человек: полиция, Росгвардия и волонтеры.
2021-05-18T20:33
2021-05-18T20:33
2021-05-18T20:33
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ребенок
волонтеры
нижний новгород
бездомные
видео
происшествия
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В третьем часу ночи его обнаружили в компании 35-летнего мужчины – они гуляли по центру города. Следствие устанавливает мотивы похищения ребенка. Выяснилось, что у злоумышленник ранее был судим, а сейчас ведет бродяжнический образ жизни. Физического вреда ребенку он не нанес.
нижний новгород
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам
Шестилетний ребенок пропал рано утром 17 мая в Нижнем Новгороде. Мальчика искали сотни человек: полиция, Росгвардия и волонтеры. В третьем часу ночи его обнаружили в компании 35-летнего мужчины – они гуляли по центру города. Следствие устанавливает мотивы похищения ребенка. Выяснилось, что у злоумышленник ранее был судим, а сейчас ведет бродяжнический образ жизни. Физического вреда ребенку он не нанес.
2021-05-18T20:33
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PT1M24S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ребенок, волонтеры, нижний новгород, бездомные, видео, происшествия
Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам
Шестилетний ребенок пропал рано утром 17 мая в Нижнем Новгороде. Мальчика искали сотни человек: полиция, Росгвардия и волонтеры.
2021-05-18T20:33
true
PT1M24S
Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам
Шестилетний ребенок пропал рано утром 17 мая в Нижнем Новгороде. Мальчика искали сотни человек: полиция, Росгвардия и волонтеры.
В третьем часу ночи его обнаружили в компании 35-летнего мужчины – они гуляли по центру города. Следствие устанавливает мотивы похищения ребенка. Выяснилось, что у злоумышленник ранее был судим, а сейчас ведет бродяжнический образ жизни. Физического вреда ребенку он не нанес.
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ребенокВолонтерыНижний НовгородбездомныеВидеоПроисшествия