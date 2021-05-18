Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/bezdomnyy-1732866857.html
Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам
Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам - РИА Новости, 18.05.2021
Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам
Шестилетний ребенок пропал рано утром 17 мая в Нижнем Новгороде. Мальчика искали сотни человек: полиция, Росгвардия и волонтеры.
2021-05-18T20:33
2021-05-18T20:33
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ребенок
волонтеры
нижний новгород
бездомные
видео
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732866727_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_42cd9de8af52bf98944884a3a69d4077.jpg
В третьем часу ночи его обнаружили в компании 35-летнего мужчины – они гуляли по центру города. Следствие устанавливает мотивы похищения ребенка. Выяснилось, что у злоумышленник ранее был судим, а сейчас ведет бродяжнический образ жизни. Физического вреда ребенку он не нанес.
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам
Шестилетний ребенок пропал рано утром 17 мая в Нижнем Новгороде. Мальчика искали сотни человек: полиция, Росгвардия и волонтеры. В третьем часу ночи его обнаружили в компании 35-летнего мужчины – они гуляли по центру города. Следствие устанавливает мотивы похищения ребенка. Выяснилось, что у злоумышленник ранее был судим, а сейчас ведет бродяжнический образ жизни. Физического вреда ребенку он не нанес.
2021-05-18T20:33
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732866727_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_ef3fe7c9bc1852b790669fabec135a88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ребенок, волонтеры, нижний новгород, бездомные, видео, происшествия
Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам
Шестилетний ребенок пропал рано утром 17 мая в Нижнем Новгороде. Мальчика искали сотни человек: полиция, Росгвардия и волонтеры.
2021-05-18T20:33
true
PT1M24S

Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам

20:33 18.05.2021
 
Читать ria.ru в
Шестилетний ребенок пропал рано утром 17 мая в Нижнем Новгороде. Мальчика искали сотни человек: полиция, Росгвардия и волонтеры.
В третьем часу ночи его обнаружили в компании 35-летнего мужчины – они гуляли по центру города. Следствие устанавливает мотивы похищения ребенка. Выяснилось, что у злоумышленник ранее был судим, а сейчас ведет бродяжнический образ жизни. Физического вреда ребенку он не нанес.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ребенокВолонтерыНижний НовгородбездомныеВидеоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала