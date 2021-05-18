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Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам

Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам - РИА Новости, 18.05.2021

Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам

Шестилетний ребенок пропал рано утром 17 мая в Нижнем Новгороде. Мальчика искали сотни человек: полиция, Росгвардия и волонтеры.

2021-05-18T20:33

2021-05-18T20:33

2021-05-18T20:33

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ребенок

волонтеры

нижний новгород

бездомные

видео

происшествия

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В третьем часу ночи его обнаружили в компании 35-летнего мужчины – они гуляли по центру города. Следствие устанавливает мотивы похищения ребенка. Выяснилось, что у злоумышленник ранее был судим, а сейчас ведет бродяжнический образ жизни. Физического вреда ребенку он не нанес.

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Бездомный украл ребенка и до ночи водил его по улицам Шестилетний ребенок пропал рано утром 17 мая в Нижнем Новгороде. Мальчика искали сотни человек: полиция, Росгвардия и волонтеры. В третьем часу ночи его обнаружили в компании 35-летнего мужчины – они гуляли по центру города. Следствие устанавливает мотивы похищения ребенка. Выяснилось, что у злоумышленник ранее был судим, а сейчас ведет бродяжнический образ жизни. Физического вреда ребенку он не нанес. 2021-05-18T20:33 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ребенок, волонтеры, нижний новгород, бездомные, видео, происшествия