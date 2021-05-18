https://ria.ru/20210518/bessmertnyypolk-1732792078.html

Онлайн-конференция по итогам проекта "Бессмертный полк онлайн" – 2021

Онлайн-конференция по итогам проекта "Бессмертный полк онлайн" – 2021 - РИА Новости, 18.05.2021

Онлайн-конференция по итогам проекта "Бессмертный полк онлайн" – 2021

19 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная итогам проекта "Бессмертный полк онлайн" – 2021.

2021-05-18T13:14

2021-05-18T13:14

2021-05-18T17:07

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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Исполкома Бессмертного полка России Наталья ШАДРИНА; - сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена ЦУНАЕВА;- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;- старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО "Сбербанк" Владислав КРЕЙНИН;- вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир МАНДЖИКОВ.В этом году трансляция шествия была организована отдельно по каждому из 85-ти регионов. Все заявки прошли предварительную проверку. Технологический партнер проекта "Сбер" зафиксировал массивные атаки на сайт онлайн-шествия: 3 DDoS-атаки и 6 веб-атак. Кроме того, модераторы проекта пресекли ряд провокационных попыток размещения портретов нацистских преступников. Данные их ip-адресов будут переданы в Следственный комитет Российской Федерации. Запись трансляции будет доступна до 31 мая на сайте проекта и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Партнерами проекта стали ПАО "Сбербанк", Mail.ru Group, ВОД "Волонтеры Победы".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы