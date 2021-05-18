Онлайн-конференция по итогам проекта "Бессмертный полк онлайн" – 2021
13:14 18.05.2021 (обновлено: 17:07 18.05.2021)
19 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная итогам проекта "Бессмертный полк онлайн" – 2021.
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Участники:
- заместитель руководителя Исполкома Бессмертного полка России Наталья ШАДРИНА;
- сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена ЦУНАЕВА;
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО "Сбербанк" Владислав КРЕЙНИН;
- вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир МАНДЖИКОВ.
В этом году трансляция шествия была организована отдельно по каждому из 85-ти регионов. Все заявки прошли предварительную проверку. Технологический партнер проекта "Сбер" зафиксировал массивные атаки на сайт онлайн-шествия: 3 DDoS-атаки и 6 веб-атак. Кроме того, модераторы проекта пресекли ряд провокационных попыток размещения портретов нацистских преступников. Данные их ip-адресов будут переданы в Следственный комитет Российской Федерации. Запись трансляции будет доступна до 31 мая на сайте проекта и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Партнерами проекта стали ПАО "Сбербанк", Mail.ru Group, ВОД "Волонтеры Победы".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель руководителя Исполкома Бессмертного полка России Наталья ШАДРИНА;
- сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена ЦУНАЕВА;
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО "Сбербанк" Владислав КРЕЙНИН;
- вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир МАНДЖИКОВ.
В этом году трансляция шествия была организована отдельно по каждому из 85-ти регионов. Все заявки прошли предварительную проверку. Технологический партнер проекта "Сбер" зафиксировал массивные атаки на сайт онлайн-шествия: 3 DDoS-атаки и 6 веб-атак. Кроме того, модераторы проекта пресекли ряд провокационных попыток размещения портретов нацистских преступников. Данные их ip-адресов будут переданы в Следственный комитет Российской Федерации. Запись трансляции будет доступна до 31 мая на сайте проекта и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Партнерами проекта стали ПАО "Сбербанк", Mail.ru Group, ВОД "Волонтеры Победы".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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