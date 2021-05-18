https://ria.ru/20210518/belorussiya-1732808616.html

У Госсекретариата Совбеза Белоруссии появится новый статус

У Госсекретариата Совбеза Белоруссии появится новый статус - РИА Новости, 18.05.2021

У Госсекретариата Совбеза Белоруссии появится новый статус

Госсекретариат Совета безопасности Белоруссии будет наделен статусом государственного органа, это предусмотрено новой редакцией положения об этой структуре,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:35

2021-05-18T14:35

2021-05-18T17:24

парламентское собрание союза беларуси и россии

александр лукашенко

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сша

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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Госсекретариат Совета безопасности Белоруссии будет наделен статусом государственного органа, это предусмотрено новой редакцией положения об этой структуре, заявил во вторник государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович."Государственный секретариат Совета безопасности будет наделен статусом государственного органа. Это предусмотрено новой редакцией положения о Совбезе", - приводит слова Вольфовича госагентство Белта по итогам заседания Совбеза во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Как указал Вольфович, предыдущая редакция положения была в 2000 году и с тех пор назрела необходимость его актуализировать. По словам госсекретаря, работа над документом будет завершена в ближайшие месяц-два, и он будет внесен на рассмотрение главы государства.Вольфович сообщил, что на рассмотрение прошедшего у Лукашенко заседания были вынесены проекты новых редакций положений о Совете безопасности и его секретариате. По данным госсекретаря, белорусский лидер документы в целом одобрил. "Президент высказал небольшие замечания, которые будут проанализированы. Будут внесены поправки, и документы в установленном порядке будут представлены для утверждения главе государства", - сказал он.Госсекретарь Совбеза республики также рассказал, что в проектах новых положений об этой структуре и ее секретариате сохранены основные функции и задачи, при этом отдельные нормы оптимизированы, уточнены и скорректированы. Он также уточнил, что в положениях будут отражены и юридически закреплены новые нормы, прописанные в декрете Лукашенко от 9 мая, касающиеся перехода полномочий коллективному органу в случае гибели президента или иных насильственных действий."Учитывая статус Совбеза как конституционного органа, данные положения будут доступными, открытыми для ознакомления", - заверил госсекретарь.Девятого мая Лукашенко подписал декрет о том, что в случае гибели президента вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все госорганы будут действовать в соответствии с решениями Совбеза, который также при участии губернаторов назначит выборы. При этом на территории страны незамедлительно будет введено чрезвычайное или военное положение. Предполагается, что председательствовать в Совбезе будет премьер-министр, но решения будут приниматься коллективно тайным голосованием. Декрет вступил в силу с момента подписания.Ранее, 17 апреля, Лукашенко сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии. Минск инициирует выдачу пяти фигурантов уголовного дела, которые находятся на территории США, Литвы и Украины, для привлечения их к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20210518/lukashenko-1732797901.html

https://ria.ru/20210509/dekret-1731609302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире