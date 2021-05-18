https://ria.ru/20210518/belorussiya-1732781359.html

В Белоруссии завели дело в отношении руководства портала tut.by

В Белоруссии завели дело в отношении руководства портала tut.by

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в Белоруссии в отношении должностных лиц новостного портала tut.by, сообщила во РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:23

2021-05-18T12:23

2021-05-18T12:23

tut.by

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152609/56/1526095678_0:85:1422:885_1920x0_80_0_0_a4fabc9db49f55eb559ac83df4f36072.jpg

МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в Белоруссии в отношении должностных лиц новостного портала tut.by, сообщила во вторник пресс-служба Комитета госконтроля (КГК) республики.Отмечается, что ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ) Белоруссии. По данным Департамента финрасследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ, о чем было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий"."На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 года принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 года №12 "О Парке высоких технологий", - говорится в сообщении.В пресс-службе КГК указали, что в результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" господдержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере. Там также добавили, что органами финрасследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещает начавшиеся после августовских президентских выборов протесты оппозиции. Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, данное решение было обжаловано. Но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.

https://ria.ru/20210518/belorussiya-1732776930.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/belorussiya-1602465631.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tut.by, белоруссия, в мире