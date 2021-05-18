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В Белоруссии завели дело в отношении руководства портала tut.by
В Белоруссии завели дело в отношении руководства портала tut.by
Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в Белоруссии в отношении должностных лиц новостного портала tut.by, сообщила во РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:23
2021-05-18T12:23
tut.by
белоруссия
в мире
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в Белоруссии в отношении должностных лиц новостного портала tut.by, сообщила во вторник пресс-служба Комитета госконтроля (КГК) республики.Отмечается, что ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ) Белоруссии. По данным Департамента финрасследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ, о чем было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий"."На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 года принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 года №12 "О Парке высоких технологий", - говорится в сообщении.В пресс-службе КГК указали, что в результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" господдержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере. Там также добавили, что органами финрасследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещает начавшиеся после августовских президентских выборов протесты оппозиции. Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, данное решение было обжаловано. Но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.
https://ria.ru/20210518/belorussiya-1732776930.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/belorussiya-1602465631.html
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tut.by, белоруссия, в мире

В Белоруссии завели дело в отношении руководства портала tut.by

12:23 18.05.2021
 
© РИА НовостиСтраница информационного портала tut.by на мониторе
Страница информационного портала tut.by на мониторе - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в Белоруссии в отношении должностных лиц новостного портала tut.by, сообщила во вторник пресс-служба Комитета госконтроля (КГК) республики.
"Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 18 мая 2021 года в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК Республики Беларусь - уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале КГК.
Отмечается, что ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ) Белоруссии. По данным Департамента финрасследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ, о чем было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий".
"На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 года принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 года №12 "О Парке высоких технологий", - говорится в сообщении.
Офис портала tut.by - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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В Белоруссии пришли с обысками к редакторам сайта tut.by
В пресс-службе КГК указали, что в результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" господдержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере. Там также добавили, что органами финрасследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.
Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещает начавшиеся после августовских президентских выборов протесты оппозиции. Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, данное решение было обжаловано. Но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.
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