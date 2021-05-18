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В Белоруссии пришли с обысками к редакторам сайта tut.by
В Белоруссии пришли с обысками к редакторам сайта tut.by
Белорусский новостной портал tut.by заявил, что сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля пришли домой к нескольким... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:05
2021-05-18T12:06
tut.by
белоруссия
в мире
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Белорусский новостной портал tut.by заявил, что сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля пришли домой к нескольким редакторам сайта, включая главреда Марину Золотову.Кроме того, как сообщает портал, не отвечают на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе.Согласно сообщению портала, "ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY".Ранее в пресс-службе Комитета госконтроля Белоруссии РИА Новости сообщили, что пока не комментируют появившуюся в интернете информацию о приходе сотрудников ДФР в офис новостного портала.Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещает начавшиеся после августовских президентских выборов протесты оппозиции. Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, данное решение было обжаловано. Но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.Осенью прошлого года мининформ Белоруссии вынес четыре письменных предупреждения в связи с нарушением при выпуске сетевого издания tut.by закона о СМИ, а затем обратился в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания. Сторона истца придерживалась позиции, что публикации портала, по которым были вынесены предупреждения, могут принести вред "государственным интересам", поскольку нарушают право читателей на получение достоверной информации, касающейся деятельности госорганов. Как поясняли РИА Новости ранее в мининформе, лишение tut.by статуса сетевого издания означает, что портал не может обращаться с официальными запросами, официально брать интервью и принимать участие в пулах, а также работать на митингах, при этом ношение бейджей и жилеток "Пресса" является нарушением.Сетевое издание tut.by было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса, приравнивающего его к СМИ. В Белоруссии регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер, но дает дополнительные возможности в получении информации и освещении событий.
https://ria.ru/20210216/obyski-1597640723.html
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tut.by, белоруссия, в мире

В Белоруссии пришли с обысками к редакторам сайта tut.by

12:05 18.05.2021 (обновлено: 12:06 18.05.2021)
 
© Фото : TUT.BY/Ольга ШукайлоОфис портала tut.by
Офис портала tut.by - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : TUT.BY/Ольга Шукайло
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Белорусский новостной портал tut.by заявил, что сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля пришли домой к нескольким редакторам сайта, включая главреда Марину Золотову.
"Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе к главному редактору Марине Золотовой", - говорится в сообщении редакции на сайте tut.by.
Кроме того, как сообщает портал, не отвечают на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе.
Согласно сообщению портала, "ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY".
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Ранее в пресс-службе Комитета госконтроля Белоруссии РИА Новости сообщили, что пока не комментируют появившуюся в интернете информацию о приходе сотрудников ДФР в офис новостного портала.
Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещает начавшиеся после августовских президентских выборов протесты оппозиции. Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, данное решение было обжаловано. Но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.
Осенью прошлого года мининформ Белоруссии вынес четыре письменных предупреждения в связи с нарушением при выпуске сетевого издания tut.by закона о СМИ, а затем обратился в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания. Сторона истца придерживалась позиции, что публикации портала, по которым были вынесены предупреждения, могут принести вред "государственным интересам", поскольку нарушают право читателей на получение достоверной информации, касающейся деятельности госорганов. Как поясняли РИА Новости ранее в мининформе, лишение tut.by статуса сетевого издания означает, что портал не может обращаться с официальными запросами, официально брать интервью и принимать участие в пулах, а также работать на митингах, при этом ношение бейджей и жилеток "Пресса" является нарушением.
Сетевое издание tut.by было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса, приравнивающего его к СМИ. В Белоруссии регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер, но дает дополнительные возможности в получении информации и освещении событий.
Страница информационного портала tut.by на мониторе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 13:13
Tut.by лишили статуса сетевого издания, приравнивавшего его к СМИ
 
tut.byБелоруссияВ мире
 
 
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