Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/banki-1732820279.html
Греф пояснил, как меняются ставки по кредитам и вкладам в России
Греф пояснил, как меняются ставки по кредитам и вкладам в России - РИА Новости, 18.05.2021
Греф пояснил, как меняются ставки по кредитам и вкладам в России
Ставки по кредитам и вкладам в России будут повышаться вслед за ключевой ставкой и в зависимости от стоимости денег на рынке, при этом размер изменения ставок... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:32
2021-05-18T18:13
россия
сбербанк россии
герман греф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ставки по кредитам и вкладам в России будут повышаться вслед за ключевой ставкой и в зависимости от стоимости денег на рынке, при этом размер изменения ставок во многом зависит от ситуации с инфляцией, сообщил глава Сбербанка Герман Греф."Риск роста ставок, безусловно, присутствует. Если будет в дальнейшем повышаться ставка ЦБ, конечно, все ставки будут повышаться, как ставки по кредитам, так и ставки по привлечению. Тем не менее, что касается ипотечного рынка, динамика ставки будет максимально консервативной", - считает он.Глава Сбербанка добавил, что ставки в кредитной организации будут зависеть от динамики ключевой ставки и ситуации на рынке. "Я не думаю, что это будет прямо пропорциональное повышение, но, конечно же, мы будем реагировать на движение ставок. Стоимость денег на рынке определяется этим движением. По мере того, как деньги на рынке будут стоить дороже, мы будем повышать ставки", - пояснил Греф.По словам банкира, Сбербанк повышает ставки "максимально консервативно с понимаем того, насколько долго может продлиться инфляционный хвост". Если ситуация с инфляцией будет преодолеваться, то Сбербанк может значительно меньше отреагировать на движение ставок вверх.Ключевая ставка в России в настоящее время составляет 5% годовых. ЦБ в апреле сообщил, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность ее повышения. При этом траектория ключевой ставки будет в существенной мере зависеть от скорости снижения инфляционных ожиданий россиян и бизнеса, говорил регулятор. Пока инфляционные ожидания россиян на ближайший год находятся на максимальном с февраля 2017 года уровне - 11,9%.
https://ria.ru/20210517/kreditovanie-1732657216.html
https://ria.ru/20210514/krizis-1732231056.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_906:490:2000:1310_1920x0_80_0_0_9db7a3785c0e6ed8d6cde18fb0af8ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сбербанк россии, герман греф, экономика

Греф пояснил, как меняются ставки по кредитам и вкладам в России

15:32 18.05.2021 (обновлено: 18:13 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ставки по кредитам и вкладам в России будут повышаться вслед за ключевой ставкой и в зависимости от стоимости денег на рынке, при этом размер изменения ставок во многом зависит от ситуации с инфляцией, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
"Риск роста ставок, безусловно, присутствует. Если будет в дальнейшем повышаться ставка ЦБ, конечно, все ставки будут повышаться, как ставки по кредитам, так и ставки по привлечению. Тем не менее, что касается ипотечного рынка, динамика ставки будет максимально консервативной", - считает он.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 15:58
ЦБ увидел "пузыри" в некоторых видах розничного кредитования
Глава Сбербанка добавил, что ставки в кредитной организации будут зависеть от динамики ключевой ставки и ситуации на рынке. "Я не думаю, что это будет прямо пропорциональное повышение, но, конечно же, мы будем реагировать на движение ставок. Стоимость денег на рынке определяется этим движением. По мере того, как деньги на рынке будут стоить дороже, мы будем повышать ставки", - пояснил Греф.
По словам банкира, Сбербанк повышает ставки "максимально консервативно с понимаем того, насколько долго может продлиться инфляционный хвост". Если ситуация с инфляцией будет преодолеваться, то Сбербанк может значительно меньше отреагировать на движение ставок вверх.
Ключевая ставка в России в настоящее время составляет 5% годовых. ЦБ в апреле сообщил, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность ее повышения. При этом траектория ключевой ставки будет в существенной мере зависеть от скорости снижения инфляционных ожиданий россиян и бизнеса, говорил регулятор. Пока инфляционные ожидания россиян на ближайший год находятся на максимальном с февраля 2017 года уровне - 11,9%.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 02:12
Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
 
РоссияСбербанк РоссииГерман ГрефЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния