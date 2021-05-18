https://ria.ru/20210518/banki-1732820279.html

Греф пояснил, как меняются ставки по кредитам и вкладам в России

Греф пояснил, как меняются ставки по кредитам и вкладам в России - РИА Новости, 18.05.2021

Греф пояснил, как меняются ставки по кредитам и вкладам в России

Ставки по кредитам и вкладам в России будут повышаться вслед за ключевой ставкой и в зависимости от стоимости денег на рынке, при этом размер изменения ставок... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:32

2021-05-18T15:32

2021-05-18T18:13

россия

сбербанк россии

герман греф

экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ставки по кредитам и вкладам в России будут повышаться вслед за ключевой ставкой и в зависимости от стоимости денег на рынке, при этом размер изменения ставок во многом зависит от ситуации с инфляцией, сообщил глава Сбербанка Герман Греф."Риск роста ставок, безусловно, присутствует. Если будет в дальнейшем повышаться ставка ЦБ, конечно, все ставки будут повышаться, как ставки по кредитам, так и ставки по привлечению. Тем не менее, что касается ипотечного рынка, динамика ставки будет максимально консервативной", - считает он.Глава Сбербанка добавил, что ставки в кредитной организации будут зависеть от динамики ключевой ставки и ситуации на рынке. "Я не думаю, что это будет прямо пропорциональное повышение, но, конечно же, мы будем реагировать на движение ставок. Стоимость денег на рынке определяется этим движением. По мере того, как деньги на рынке будут стоить дороже, мы будем повышать ставки", - пояснил Греф.По словам банкира, Сбербанк повышает ставки "максимально консервативно с понимаем того, насколько долго может продлиться инфляционный хвост". Если ситуация с инфляцией будет преодолеваться, то Сбербанк может значительно меньше отреагировать на движение ставок вверх.Ключевая ставка в России в настоящее время составляет 5% годовых. ЦБ в апреле сообщил, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность ее повышения. При этом траектория ключевой ставки будет в существенной мере зависеть от скорости снижения инфляционных ожиданий россиян и бизнеса, говорил регулятор. Пока инфляционные ожидания россиян на ближайший год находятся на максимальном с февраля 2017 года уровне - 11,9%.

https://ria.ru/20210517/kreditovanie-1732657216.html

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россия, сбербанк россии, герман греф, экономика