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Огненная полоса и 40 тонн воды: соревнования по танковому биатлону
Огненная полоса и 40 тонн воды: соревнования по танковому биатлону - РИА Новости, 18.05.2021
Огненная полоса и 40 тонн воды: соревнования по танковому биатлону
В Челябинской области стартовал любимый зрителями всеармейский конкурс "Танковый биатлон". Впечатляющие состязания — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.05.2021
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танковый биатлон
ил-76
челябинская область
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армия
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В Челябинской области стартовал любимый зрителями всеармейский конкурс "Танковый биатлон". Впечатляющие состязания — в фотоленте Ria.ru.
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т-72б3, танковый биатлон, ил-76, челябинская область, чебаркуль, армия, фото, фото

Огненная полоса и 40 тонн воды: соревнования по танковому биатлону

12:22 18.05.2021 (обновлено: 16:39 18.05.2021)
 
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В Челябинской области стартовал любимый зрителями всеармейский конкурс "Танковый биатлон". Впечатляющие состязания — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Первый этап танкового биатлона начался на Чебаркульском полигоне сразу после церемонии открытия соревнований.

Открытие всеармейских этапов конкурсов Танковый биатлон и Суворовский натиск
1 из 15

Первый этап танкового биатлона начался на Чебаркульском полигоне сразу после церемонии открытия соревнований.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Чтобы снизить запыленность маршрута, самолет Ил-76 перед стартом танков сбросил на полигон больше 40 тонн воды.

Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76ТД сбрасывает воду на полигон перед началом всеармейского конкурса Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
2 из 15

Чтобы снизить запыленность маршрута, самолет Ил-76 перед стартом танков сбросил на полигон больше 40 тонн воды.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В состязаниях принимали участие лучшие танковые взводы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск.

Члены экипажа танка Т-72Б3 во время прохождения этапа индивидуальной гонки с боевой стрельбой и преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
3 из 15

В состязаниях принимали участие лучшие танковые взводы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Их дополняли представители Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ.

Танк Т-72Б3 во время прохождения этапа индивидуальной гонки с боевой стрельбой и преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
4 из 15

Их дополняли представители Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Командам предстояло преодолеть маршрут с естественными и искусственными препятствиями...

Танк Т-72Б3 во время прохождения этапа индивидуальной гонки с боевой стрельбой и преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
5 из 15

Командам предстояло преодолеть маршрут с естественными и искусственными препятствиями...

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

...и выполнить огневые задачи.

Танк Т-72Б3 во время прохождения этапа индивидуальной гонки с боевой стрельбой в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
6 из 15

...и выполнить огневые задачи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Для определения установок для стрельбы в распоряжении командира танкового взвода был расчет с беспилотным летательным аппаратом.

Военнослужащий заправляет топливом беспилотный летательный аппарат Орлан-10 на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
7 из 15

Для определения установок для стрельбы в распоряжении командира танкового взвода был расчет с беспилотным летательным аппаратом.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Трассу оборудовали тремя участками для стрельбы.

Танк Т-72Б3 во время прохождения этапа индивидуальной гонки с боевой стрельбой и преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
8 из 15

Трассу оборудовали тремя участками для стрельбы.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Особую сложность представлял третий этап — стрельба из закрытых огневых позиций по групповой цели.

Члены экипажа танка Т-72Б3 загружают снаряды во время прохождения этапа индивидуальной гонки с боевой стрельбой в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
9 из 15

Особую сложность представлял третий этап — стрельба из закрытых огневых позиций по групповой цели.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Среди препятствий, которые предстояло преодолеть танковым взводам, были брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров, колейный проход в минно-взрывном заграждении.

Танк Т-72Б3 во время прохождения этапа индивидуальной гонки с боевой стрельбой и преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
10 из 15

Среди препятствий, которые предстояло преодолеть танковым взводам, были брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров, колейный проход в минно-взрывном заграждении.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Еще участники должны были пройти зараженный участок местности, выполнить нормативы по технической, инженерной и медицинской подготовке.

Член экипажа танка Т-72Б3 во время прохождения этапа индивидуальной гонки с боевой стрельбой и преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
11 из 15

Еще участники должны были пройти зараженный участок местности, выполнить нормативы по технической, инженерной и медицинской подготовке.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Время финиша определяли по пресечению линии финиша третьим танком взвода.

Танк Т-72Б3 во время прохождения этапа индивидуальной гонки с боевой стрельбой и преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
12 из 15

Время финиша определяли по пресечению линии финиша третьим танком взвода.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Соревнования завершатся 28 мая финальной эстафетой.

Военнослужащие на всеармейском конкурсе Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
13 из 15

Соревнования завершатся 28 мая финальной эстафетой.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Команда-победитель представит Вооруженные силы на международном этапе танкового биатлона.

Танк Т-72Б3 во время прохождения этапа индивидуальной гонки с боевой стрельбой и преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
14 из 15

Команда-победитель представит Вооруженные силы на международном этапе танкового биатлона.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Танк Т-72Б3 на конкурсе "Танковый биатлон" в Челябинской области.

Экипаж танка Т-72Б3 во время прохождения этапа индивидуальной гонки с боевой стрельбой и преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
15 из 15

Танк Т-72Б3 на конкурсе "Танковый биатлон" в Челябинской области.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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Т-72Б3Танковый биатлонИл-76Челябинская областьЧебаркульАрмияФото
 
 
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