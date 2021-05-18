Огненная полоса и 40 тонн воды: соревнования по танковому биатлону
Первый этап танкового биатлона начался на Чебаркульском полигоне сразу после церемонии открытия соревнований.
Первый этап танкового биатлона начался на Чебаркульском полигоне сразу после церемонии открытия соревнований.
Чтобы снизить запыленность маршрута, самолет Ил-76 перед стартом танков сбросил на полигон больше 40 тонн воды.
Чтобы снизить запыленность маршрута, самолет Ил-76 перед стартом танков сбросил на полигон больше 40 тонн воды.
В состязаниях принимали участие лучшие танковые взводы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск.
В состязаниях принимали участие лучшие танковые взводы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск.
Их дополняли представители Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ.
Их дополняли представители Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ.
Командам предстояло преодолеть маршрут с естественными и искусственными препятствиями...
Командам предстояло преодолеть маршрут с естественными и искусственными препятствиями...
...и выполнить огневые задачи.
Для определения установок для стрельбы в распоряжении командира танкового взвода был расчет с беспилотным летательным аппаратом.
Для определения установок для стрельбы в распоряжении командира танкового взвода был расчет с беспилотным летательным аппаратом.
Трассу оборудовали тремя участками для стрельбы.
Особую сложность представлял третий этап — стрельба из закрытых огневых позиций по групповой цели.
Особую сложность представлял третий этап — стрельба из закрытых огневых позиций по групповой цели.
Среди препятствий, которые предстояло преодолеть танковым взводам, были брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров, колейный проход в минно-взрывном заграждении.
Среди препятствий, которые предстояло преодолеть танковым взводам, были брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров, колейный проход в минно-взрывном заграждении.
Еще участники должны были пройти зараженный участок местности, выполнить нормативы по технической, инженерной и медицинской подготовке.
Еще участники должны были пройти зараженный участок местности, выполнить нормативы по технической, инженерной и медицинской подготовке.
Время финиша определяли по пресечению линии финиша третьим танком взвода.
Время финиша определяли по пресечению линии финиша третьим танком взвода.
Соревнования завершатся 28 мая финальной эстафетой.
Соревнования завершатся 28 мая финальной эстафетой.
Команда-победитель представит Вооруженные силы на международном этапе танкового биатлона.
Команда-победитель представит Вооруженные силы на международном этапе танкового биатлона.
Танк Т-72Б3 на конкурсе "Танковый биатлон" в Челябинской области.
Танк Т-72Б3 на конкурсе "Танковый биатлон" в Челябинской области.