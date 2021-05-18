Аксенов напомнил Зеленскому о платежах "оккупантам" за квартиру в Крыму
14:29 18.05.2021 (обновлено: 16:11 18.05.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Жители Крыма всех национальностей оценили "заботу и защиту" властей Киева с применением блокад и диверсий, при этом коммунальные платежи за квартиру жены президента Украины Владимира Зеленского исправно поступают в крымский бюджет, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая Крымская платформа.
"Зеленский, правда, не уточнил, что именно делает киевский режим, поэтому стоит напомнить. Это водная, энергетическая, транспортная, продовольственная блокады, попытки диверсий и провокации. Отсюда можно сделать только один вывод: Украине нужна территория без людей. <…> Так что Киев может не сомневаться: крымчане всех национальностей в полной мере оценили его "заботу" и его "защиту", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он особо отметил, что в Ялте остается собственность семьи Зеленского, коммунальные платежи за которую исправно поступают в бюджет республики.
"Кстати. Коммунальные платежи за квартиру жены Зеленского в Крыму, которые исправно поступают в крымскую казну, — это тоже вклад в борьбу с "оккупацией"?" — написал Аксенов.
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года, до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".