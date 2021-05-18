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Красноярским аграриям дополнительно выделили 150 миллионов рублей
Красноярским аграриям дополнительно выделили 150 миллионов рублей - РИА Новости, 18.05.2021
Красноярским аграриям дополнительно выделили 150 миллионов рублей
Власти Красноярского края выделили еще 150 миллионов рублей на развитие агропромышленного комплекса региона, сообщает пресс-служба губернатора и краевого... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:14
2021-05-18T17:14
россия
александр усс
красноярский край
экономика
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Власти Красноярского края выделили еще 150 миллионов рублей на развитие агропромышленного комплекса региона, сообщает пресс-служба губернатора и краевого правительства.По ее данным, изменения в региональную госпрограмму "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" были внесены на заседании правительства Красноярского края и связаны с корректировкой краевого бюджета на текущий год."Финансирование программы в 2021 году увеличено за счет краевого бюджета на 150 миллионов рублей. Таким образом, на поддержку сельхозпроизводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерства и сельхозкооперации, а также сельских территорий в этом году из бюджетов разных уровней выделено более 6,4 миллиарда рублей", - приводит пресс-служба слова первого заместителя министра сельского хозяйства и торговли края Александра Походина.Из этих средств 35,6 миллиона рублей дополнительно направят на возмещение затрат сельхозкооперативам при закупке молока и мяса у владельцев личных подсобных хозяйств. А им, в свою очередь, также добавлены еще 18,7 миллиона рублей к ранее предусмотренным средствам – они пойдут на компенсацию затрат при покупке племенных нетелей, коров и бычков на откорм, на содержание молочных коров.Подобные меры поддержки людей, ведущих личное подсобное хозяйство и взаимодействующих с сельхозкооперативами, позволяют обеспечивать занятость на селе. В пресс-службе отмечают, что меры господдержки самозанятости на селе реализуются в крае с прошлого года по инициативе губернатора Александра Усса."Развивая сельскую экономику, мы должны делать ставку на то, чтобы люди могли обеспечивать себя за счет своих подсобных хозяйств. Не все хотят быть фермерами, не везде есть крупные хозяйства, где можно работать. Поэтому развитие потребительских кооперативов – важное направление работы для улучшения экономики на селе", – цитирует пресс-служба главу региона.Также 75 миллионов рублей выделено муниципалитетам края на реализацию программ развития сельских территорий. Дополнительно 14,7 миллионов рублей предусмотрено на техническую и технологическую модернизацию агропромышленного комплекса, а также 6 миллионов рублей – на оказание услуг по продвижению пищевых продуктов, произведенных в крае.
https://ria.ru/20210514/datchiki-1732333934.html
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россия, александр усс, красноярский край, экономика

Красноярским аграриям дополнительно выделили 150 миллионов рублей

17:14 18.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района.
Вид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района. - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Власти Красноярского края выделили еще 150 миллионов рублей на развитие агропромышленного комплекса региона, сообщает пресс-служба губернатора и краевого правительства.
По ее данным, изменения в региональную госпрограмму "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" были внесены на заседании правительства Красноярского края и связаны с корректировкой краевого бюджета на текущий год.
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"Финансирование программы в 2021 году увеличено за счет краевого бюджета на 150 миллионов рублей. Таким образом, на поддержку сельхозпроизводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерства и сельхозкооперации, а также сельских территорий в этом году из бюджетов разных уровней выделено более 6,4 миллиарда рублей", - приводит пресс-служба слова первого заместителя министра сельского хозяйства и торговли края Александра Походина.
Из этих средств 35,6 миллиона рублей дополнительно направят на возмещение затрат сельхозкооперативам при закупке молока и мяса у владельцев личных подсобных хозяйств. А им, в свою очередь, также добавлены еще 18,7 миллиона рублей к ранее предусмотренным средствам – они пойдут на компенсацию затрат при покупке племенных нетелей, коров и бычков на откорм, на содержание молочных коров.
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Подобные меры поддержки людей, ведущих личное подсобное хозяйство и взаимодействующих с сельхозкооперативами, позволяют обеспечивать занятость на селе. В пресс-службе отмечают, что меры господдержки самозанятости на селе реализуются в крае с прошлого года по инициативе губернатора Александра Усса.
"Развивая сельскую экономику, мы должны делать ставку на то, чтобы люди могли обеспечивать себя за счет своих подсобных хозяйств. Не все хотят быть фермерами, не везде есть крупные хозяйства, где можно работать. Поэтому развитие потребительских кооперативов – важное направление работы для улучшения экономики на селе", – цитирует пресс-служба главу региона.
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Также 75 миллионов рублей выделено муниципалитетам края на реализацию программ развития сельских территорий. Дополнительно 14,7 миллионов рублей предусмотрено на техническую и технологическую модернизацию агропромышленного комплекса, а также 6 миллионов рублей – на оказание услуг по продвижению пищевых продуктов, произведенных в крае.
 
РоссияАлександр УссКрасноярский крайЭкономика
 
 
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