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В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры во вторник днем, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:20
2021-05-17T14:20
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры во вторник днем, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Период действия предупреждения - с 11 часов 18 мая до 17 часов 18 мая (сильная жара с температурой воздуха 30-32 градуса). Также в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра c порывами до 17 метров в секунду - период предупреждения с 10 до 20 часов 18 мая. Кроме того, в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду - период предупреждения с 10 до 18 часов 18 мая.
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гидрометцентр, москва, общество

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

14:20 17.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина на Патриарших прудах в жаркий день в Москве
Мужчина на Патриарших прудах в жаркий день в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры во вторник днем, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Период действия предупреждения - с 11 часов 18 мая до 17 часов 18 мая (сильная жара с температурой воздуха 30-32 градуса). Также в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра c порывами до 17 метров в секунду - период предупреждения с 10 до 20 часов 18 мая. Кроме того, в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду - период предупреждения с 10 до 18 часов 18 мая.
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