https://ria.ru/20210517/zhara-1732636616.html

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры во вторник днем, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:20

2021-05-17T14:20

2021-05-17T14:20

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры во вторник днем, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Период действия предупреждения - с 11 часов 18 мая до 17 часов 18 мая (сильная жара с температурой воздуха 30-32 градуса). Также в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра c порывами до 17 метров в секунду - период предупреждения с 10 до 20 часов 18 мая. Кроме того, в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду - период предупреждения с 10 до 18 часов 18 мая.

https://ria.ru/20210517/pogoda-1732606381.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, общество