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Онлайн-конференция о защите соотечественников, проживающих за рубежом
Онлайн-конференция о защите соотечественников, проживающих за рубежом
21 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция к 10-летию создания Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
2021-05-17T14:13
2021-05-17T14:13
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Задать вопросУчастники:- исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр УДАЛЬЦОВ; - главный советник фонда Игорь ПАНЕВКИН;- первый заместитель исполнительного директора фонда Владимир ПОЗДОРОВКИН. 25 мая 2011 года вышел Указ Президента Российской Федерации "О создании Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом". Каковы этапы формирования основных направлений деятельности? В чем специфика работы в условиях пандемии? Каковы перспективы организации?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
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353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
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Онлайн-конференция о защите соотечественников, проживающих за рубежом

14:13 17.05.2021
 
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21 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция к 10-летию создания Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
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Участники:
- исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр УДАЛЬЦОВ;
- главный советник фонда Игорь ПАНЕВКИН;
- первый заместитель исполнительного директора фонда Владимир ПОЗДОРОВКИН.

25 мая 2011 года вышел Указ Президента Российской Федерации "О создании Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом". Каковы этапы формирования основных направлений деятельности? В чем специфика работы в условиях пандемии? Каковы перспективы организации?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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