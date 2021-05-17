https://ria.ru/20210517/zaschitaprav-1732635011.html

Онлайн-конференция о защите соотечественников, проживающих за рубежом

Онлайн-конференция о защите соотечественников, проживающих за рубежом

21 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция к 10-летию создания Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

2021-05-17T14:13

2021-05-17T14:13

2021-05-17T14:13

анонсы

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Задать вопросУчастники:- исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр УДАЛЬЦОВ; - главный советник фонда Игорь ПАНЕВКИН;- первый заместитель исполнительного директора фонда Владимир ПОЗДОРОВКИН. 25 мая 2011 года вышел Указ Президента Российской Федерации "О создании Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом". Каковы этапы формирования основных направлений деятельности? В чем специфика работы в условиях пандемии? Каковы перспективы организации?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы