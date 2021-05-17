Онлайн-конференция о защите соотечественников, проживающих за рубежом
21 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция к 10-летию создания Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Задать вопрос
Участники:
- исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр УДАЛЬЦОВ;
- главный советник фонда Игорь ПАНЕВКИН;
- первый заместитель исполнительного директора фонда Владимир ПОЗДОРОВКИН.
25 мая 2011 года вышел Указ Президента Российской Федерации "О создании Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом". Каковы этапы формирования основных направлений деятельности? В чем специфика работы в условиях пандемии? Каковы перспективы организации?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр УДАЛЬЦОВ;
- главный советник фонда Игорь ПАНЕВКИН;
- первый заместитель исполнительного директора фонда Владимир ПОЗДОРОВКИН.
25 мая 2011 года вышел Указ Президента Российской Федерации "О создании Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом". Каковы этапы формирования основных направлений деятельности? В чем специфика работы в условиях пандемии? Каковы перспективы организации?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru