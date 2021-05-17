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Финансисты Веревкин и Звенигородский назвали замену доллару
Финансисты Веревкин и Звенигородский назвали замену доллару
Уже несколько лет ведущие мировые валюты — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят доход. Вместо вложений в одну валюту стоит... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T01:15
2021-05-17T09:27
алор брокер
павел веревкин
сергей звенигородский
россия
инвестиции
доллар
рубль
экономика
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Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уже несколько лет ведущие мировые валюты — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят доход. Вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой, рассказали финансисты агентству "Прайм".Время для спекуляций с валютой сейчас не самое подходящее — Банк России ужесточает денежно-кредитную политику, что будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе. Это не даст возможность заработать на валюте не слишком искушенному в биржевой торговле обывателю, полагает инвестиционный стратег "Алор брокер" Павел Веревкин.Есть и интересные предложения на фондовом рынке — например, ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и ПИФы крупных управляющих компаний. Здесь закон наиболее прозрачен и присутствует контроль государства. Но есть и инструменты, к которым инвесторам без определенного опыта подходить не стоит, констатируют эксперты.
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алор брокер, павел веревкин, сергей звенигородский, россия, инвестиции, доллар, рубль, экономика

Финансисты Веревкин и Звенигородский назвали замену доллару

01:15 17.05.2021 (обновлено: 09:27 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уже несколько лет ведущие мировые валюты — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят доход. Вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой, рассказали финансисты агентству "Прайм".
Время для спекуляций с валютой сейчас не самое подходящее — Банк России ужесточает денежно-кредитную политику, что будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе. Это не даст возможность заработать на валюте не слишком искушенному в биржевой торговле обывателю, полагает инвестиционный стратег "Алор брокер" Павел Веревкин.
"Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно — рублях, чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке", — отмечает независимый инвестиционный консультант Сергей Звенигородский.
Есть и интересные предложения на фондовом рынке — например, ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и ПИФы крупных управляющих компаний. Здесь закон наиболее прозрачен и присутствует контроль государства. Но есть и инструменты, к которым инвесторам без определенного опыта подходить не стоит, констатируют эксперты.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
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Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
 
Алор брокерПавел ВеревкинСергей ЗвенигородскийРоссияИнвестицииДолларРубльЭкономика
 
 
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