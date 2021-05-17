https://ria.ru/20210517/zamena-1732486888.html

Финансисты Веревкин и Звенигородский назвали замену доллару

Финансисты Веревкин и Звенигородский назвали замену доллару

Уже несколько лет ведущие мировые валюты — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят доход. Вместо вложений в одну валюту стоит... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T01:15

2021-05-17T01:15

2021-05-17T09:27

алор брокер

павел веревкин

сергей звенигородский

россия

инвестиции

доллар

рубль

экономика

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Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уже несколько лет ведущие мировые валюты — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят доход. Вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой, рассказали финансисты агентству "Прайм".Время для спекуляций с валютой сейчас не самое подходящее — Банк России ужесточает денежно-кредитную политику, что будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе. Это не даст возможность заработать на валюте не слишком искушенному в биржевой торговле обывателю, полагает инвестиционный стратег "Алор брокер" Павел Веревкин.Есть и интересные предложения на фондовом рынке — например, ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и ПИФы крупных управляющих компаний. Здесь закон наиболее прозрачен и присутствует контроль государства. Но есть и инструменты, к которым инвесторам без определенного опыта подходить не стоит, констатируют эксперты.

https://ria.ru/20210515/dollar-1732404520.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алор брокер, павел веревкин, сергей звенигородский, россия, инвестиции, доллар, рубль, экономика