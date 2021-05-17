Финансисты Веревкин и Звенигородский назвали замену доллару
01:15 17.05.2021 (обновлено: 09:27 17.05.2021)
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уже несколько лет ведущие мировые валюты — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят доход. Вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой, рассказали финансисты агентству "Прайм".
Время для спекуляций с валютой сейчас не самое подходящее — Банк России ужесточает денежно-кредитную политику, что будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе. Это не даст возможность заработать на валюте не слишком искушенному в биржевой торговле обывателю, полагает инвестиционный стратег "Алор брокер" Павел Веревкин.
"Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно — рублях, чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке", — отмечает независимый инвестиционный консультант Сергей Звенигородский.
Есть и интересные предложения на фондовом рынке — например, ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и ПИФы крупных управляющих компаний. Здесь закон наиболее прозрачен и присутствует контроль государства. Но есть и инструменты, к которым инвесторам без определенного опыта подходить не стоит, констатируют эксперты.
15 мая, 02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар