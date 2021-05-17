https://ria.ru/20210517/zaderzhanie-1732688042.html

В Москве задержали подозреваемого в убийстве коменданта общежития

В Москве задержали подозреваемого в убийстве коменданта общежития

Полицейские задержали на западе Москвы мужчину, работавшего охранником в общежитии, и, предположительно, убившего 37-летнего коменданта этого общежития,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:07

2021-05-17T18:07

2021-05-17T18:07

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Полицейские задержали на западе Москвы мужчину, работавшего охранником в общежитии, и, предположительно, убившего 37-летнего коменданта этого общежития, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД."Установлено, что 38-летний мужчина, работающий охранником в общежитии в 3-м Очаковском переулке, в ходе конфликта нанес несколько ударов ножом 37-летнему коменданту общежития. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.Мужчина был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий.

https://ria.ru/20210516/zaderzhanie-1732541401.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия