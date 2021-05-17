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В Москве задержали подозреваемого в убийстве коменданта общежития
В Москве задержали подозреваемого в убийстве коменданта общежития
Полицейские задержали на западе Москвы мужчину, работавшего охранником в общежитии, и, предположительно, убившего 37-летнего коменданта этого общежития,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:07
2021-05-17T18:07
2021-05-17T18:07
гумвд
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происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Полицейские задержали на западе Москвы мужчину, работавшего охранником в общежитии, и, предположительно, убившего 37-летнего коменданта этого общежития, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД."Установлено, что 38-летний мужчина, работающий охранником в общежитии в 3-м Очаковском переулке, в ходе конфликта нанес несколько ударов ножом 37-летнему коменданту общежития. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.Мужчина был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий.
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