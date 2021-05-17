https://ria.ru/20210517/vstrecha-1732705411.html

МИД рассказал о работе по организации встречи палестинцев и израильтян

МИД рассказал о работе по организации встречи палестинцев и израильтян

Россия ведет работу по организации встречи палестинцев и израильтян в Москве, контактирует со сторонами конфликта, заявила официальный представитель... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:31

2021-05-17T19:31

2021-05-17T19:50

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия ведет работу по организации встречи палестинцев и израильтян в Москве, контактирует со сторонами конфликта, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Она также подчеркнула, что Москва работает с другими сторонами по вопросу преодоления раскола среди палестинцев, что является неотъемлемым процессом палестино-израильского урегулирования.Комментируя заседания Совбеза ООН и блокировку США принятия заявления по ситуации вокруг сектора Газа и Израиля, официальный представитель подчеркнула, что состоявшиеся обсуждения продемонстрировали "наличие единого мнения о необходимости безотлагательного прекращения острой фазы конфликта".Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html

россия

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), палестина, израиль, в мире