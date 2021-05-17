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МИД рассказал о работе по организации встречи палестинцев и израильтян
МИД рассказал о работе по организации встречи палестинцев и израильтян
Россия ведет работу по организации встречи палестинцев и израильтян в Москве, контактирует со сторонами конфликта, заявила официальный представитель... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T19:31
2021-05-17T19:50
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия ведет работу по организации встречи палестинцев и израильтян в Москве, контактирует со сторонами конфликта, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Она также подчеркнула, что Москва работает с другими сторонами по вопросу преодоления раскола среди палестинцев, что является неотъемлемым процессом палестино-израильского урегулирования.Комментируя заседания Совбеза ООН и блокировку США принятия заявления по ситуации вокруг сектора Газа и Израиля, официальный представитель подчеркнула, что состоявшиеся обсуждения продемонстрировали "наличие единого мнения о необходимости безотлагательного прекращения острой фазы конфликта".Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
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палестина
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), палестина, израиль, в мире

МИД рассказал о работе по организации встречи палестинцев и израильтян

19:31 17.05.2021 (обновлено: 19:50 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия ведет работу по организации встречи палестинцев и израильтян в Москве, контактирует со сторонами конфликта, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Мы такую работу ведем, мы такую работу ведем и со сторонами, и с членами "квартета" (по палестино-израильскому урегулированию, куда входят Россия, США, ООН и ЕС - ред.). Предложение организовать в Москве контакт остается в силе", - сказала Захарова в эфире "Радио России".

Она также подчеркнула, что Москва работает с другими сторонами по вопросу преодоления раскола среди палестинцев, что является неотъемлемым процессом палестино-израильского урегулирования.
Комментируя заседания Совбеза ООН и блокировку США принятия заявления по ситуации вокруг сектора Газа и Израиля, официальный представитель подчеркнула, что состоявшиеся обсуждения продемонстрировали "наличие единого мнения о необходимости безотлагательного прекращения острой фазы конфликта".
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
13:48
"Грядет большая война": что началось в секторе Газа
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПалестинаИзраильВ мире
 
 
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