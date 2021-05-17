https://ria.ru/20210517/voyna-1732571974.html

"Подготовка к наступлению": эксперт оценил силы НАТО у границ России

"Подготовка к наступлению": эксперт оценил силы НАТО у границ России

Военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT оценил учения НАТО в Эстонии. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T07:32

2021-05-17T07:32

2021-05-17T07:32

россия

иван коновалов

нато

франция

германия

эстония

сша

в мире

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"Подготовка к наступлению": военный эксперт оценил силы НАТО у границ России

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT оценил учения НАТО в Эстонии.Ранее пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны сообщила, что в стране с 17 мая по 5 июня пройдут ежегодные учения "Весенний шторм", в которых примут участие почти семь тысяч военнослужащих из нескольких стран НАТО.В действительности войска альянса постоянно находятся у российских границ, отметил специалистОн подчеркнул, что на учениях отрабатываются наступательные действия, а не оборонительные мероприятия.Специалист назвал учения провокацией и отметил, что именно действия Североатлантического альянса представляют угрозу для России, а не наоборот

https://ria.ru/20210516/nato-1732550437.html

https://ria.ru/20210514/nato-1732383600.html

россия

франция

германия

эстония

сша

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2021

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россия, иван коновалов, нато, франция, германия, эстония, сша, в мире