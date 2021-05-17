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"Подготовка к наступлению": эксперт оценил силы НАТО у границ России
"Подготовка к наступлению": эксперт оценил силы НАТО у границ России
Военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT оценил учения НАТО в Эстонии. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T07:32
2021-05-17T07:32
россия
иван коновалов
нато
франция
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эстония
сша
в мире
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"Подготовка к наступлению": военный эксперт оценил силы НАТО у границ России
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT оценил учения НАТО в Эстонии.Ранее пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны сообщила, что в стране с 17 мая по 5 июня пройдут ежегодные учения "Весенний шторм", в которых примут участие почти семь тысяч военнослужащих из нескольких стран НАТО.В действительности войска альянса постоянно находятся у российских границ, отметил специалистОн подчеркнул, что на учениях отрабатываются наступательные действия, а не оборонительные мероприятия.Специалист назвал учения провокацией и отметил, что именно действия Североатлантического альянса представляют угрозу для России, а не наоборот
https://ria.ru/20210516/nato-1732550437.html
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россия, иван коновалов, нато, франция, германия, эстония, сша, в мире

"Подготовка к наступлению": эксперт оценил силы НАТО у границ России

07:32 17.05.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО
Норвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT оценил учения НАТО в Эстонии.
Ранее пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны сообщила, что в стране с 17 мая по 5 июня пройдут ежегодные учения "Весенний шторм", в которых примут участие почти семь тысяч военнослужащих из нескольких стран НАТО.
"Натовские подразделения находятся у российских границ, что является прямым нарушением Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и блоком от 1997 года. В документе, в частности, говорится о том, что стороны будут стремиться к транспарентности, предсказуемости и взаимному доверию в отношении размеров и функций военных сил", — сказал Коновалов.
В действительности войска альянса постоянно находятся у российских границ, отметил специалист
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Он подчеркнул, что на учениях отрабатываются наступательные действия, а не оборонительные мероприятия.

"Кроме того, будет увеличиваться ударная составляющая учений блока, особенно в Восточной Европе. Мы уже сейчас это видим. Например, тот факт, что французская танковая рота и ударные вертолеты Великобритании примут участие в "Весеннем шторме", говорит о подготовке к наступательным действиям, а не к оборонительным, как транслируют на Западе", — объяснил Коновалов.

Специалист назвал учения провокацией и отметил, что именно действия Североатлантического альянса представляют угрозу для России, а не наоборот
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