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Глава ВОЗ заявил о мировом вакцинном апартеиде
Глава ВОЗ заявил о мировом вакцинном апартеиде
Весь мир сейчас находится в ситуации "вакцинного апартеида", заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T19:28
2021-05-17T22:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 17 мая — РИА Новости. Весь мир сейчас находится в ситуации "вакцинного апартеида", заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.Глава ВОЗ в очередной раз призвал страны делиться вакцинами от коронавируса.Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял о необходимости увеличить финансирование программы ACT-Accelerator, которая нацелена на международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики. Сейчас ее недофинансирование оценивается в 19 миллиардов долларов.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире

Глава ВОЗ заявил о мировом вакцинном апартеиде

19:28 17.05.2021 (обновлено: 22:19 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ЖЕНЕВА, 17 мая — РИА Новости. Весь мир сейчас находится в ситуации "вакцинного апартеида", заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Как вы знаете, страны с высоким уровнем дохода составляют 15 процентов населения мира, но имеют 45 процентов мировых вакцин. Страны с низким и средним уровнем дохода составляют почти половину населения мира, но на них приходится всего 17 процентов вакцин. Так что разрыв действительно огромен", — сказал он на онлайн-дискуссии, организованной Парижским форумом мира.

Глава ВОЗ в очередной раз призвал страны делиться вакцинами от коронавируса.
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял о необходимости увеличить финансирование программы ACT-Accelerator, которая нацелена на международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики. Сейчас ее недофинансирование оценивается в 19 миллиардов долларов.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗВ мире
 
 
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