Глава ВОЗ заявил о мировом вакцинном апартеиде
19:28 17.05.2021 (обновлено: 22:19 17.05.2021)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017
ЖЕНЕВА, 17 мая — РИА Новости. Весь мир сейчас находится в ситуации "вакцинного апартеида", заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Как вы знаете, страны с высоким уровнем дохода составляют 15 процентов населения мира, но имеют 45 процентов мировых вакцин. Страны с низким и средним уровнем дохода составляют почти половину населения мира, но на них приходится всего 17 процентов вакцин. Так что разрыв действительно огромен", — сказал он на онлайн-дискуссии, организованной Парижским форумом мира.
Глава ВОЗ в очередной раз призвал страны делиться вакцинами от коронавируса.
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял о необходимости увеличить финансирование программы ACT-Accelerator, которая нацелена на международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики. Сейчас ее недофинансирование оценивается в 19 миллиардов долларов.