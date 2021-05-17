Глава ВОЗ заявил о мировом вакцинном апартеиде

"Как вы знаете, страны с высоким уровнем дохода составляют 15 процентов населения мира, но имеют 45 процентов мировых вакцин. Страны с низким и средним уровнем дохода составляют почти половину населения мира, но на них приходится всего 17 процентов вакцин. Так что разрыв действительно огромен", — сказал он на онлайн-дискуссии, организованной Парижским форумом мира.