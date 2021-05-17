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Поляки испугались угрозы из Калининграда и высказались о "барахле" НАТО
Поляки испугались угрозы из Калининграда и высказались о "барахле" НАТО
Читатели издания Defence 24 посетовали на исходящую из Калининграда "угрозу". По мнению пользователей, Россия вооружает область из-за наращивания численности... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T21:03
2021-05-17T22:18
вальдемар скшипчак
россия
юрий швыткин
антон алиханов
сармат (ракета)
госдума рф
нато
польша
москва
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели издания Defence 24 посетовали на исходящую из Калининграда "угрозу". По мнению пользователей, Россия вооружает область из-за наращивания численности американского контингента в Польше."Полем боя станет Польша, именно мы понесем наибольшие потери. На нашу беду американское лобби в Польше остается сильным", — написал один из них в комментарии к статье, автор которой уверен в проведении Россией военных маневров в регионе.Пользователь также отметил, что именно Вашингтон сейчас активно использует "пропаганду страха", чтобы вынудить Москву продемонстрировать силу."Запад сам первый начал, так что он получил то, чего добивался. Кроме того, зачем россиянам новые вооружения, если у НАТО — одно старое барахло. Модернизированная российская техника лучше натовской", — отметил другой читатель."Россия способна уничтожить Испанию одним залпом ракет, запущенных с подводных лодок, или одной ракетой "Сармат", — выразил опасение один из пользователей."Человеческий потенциал и природные ресурсы — и в том, и в другом Россия превосходит любую европейскую страну. Это противник, которого недооценили два стратега, и оба из-за этого потерпели сокрушительное поражение. Первый — Наполеон, а второй — Гитлер", — резюмировали в комментариях.Заявления об угрозе, исходящей из Калининграда, не раз звучали со стороны Запада. Так, портал The National Interest называл "вооруженный до зубов Калининград" самым страшным кошмаром НАТО. Комментируя публикацию, депутат Госдумы Юрий Швыткин подчеркнул, что любые действия России по размещению вооружения внутри страны являются внутренним делом государства. Также в Москве отметили, что все действия России по защите своих границ проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права.В марте Defence 24 опубликовало статью бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой тот описал возможную войну НАТО против России и назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. Тогда губернатор региона Антон Алиханов призвал перестать фантазировать о том, "какие танки по какой брусчатке будут ехать". Он назвал статью "апологией войны и желанием поскорее оказаться в каменном веке с палкой в руках". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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вальдемар скшипчак, россия, юрий швыткин, антон алиханов, сармат (ракета), госдума рф, нато, польша, москва, калининградская область, калининград, безопасность, в мире

Поляки испугались угрозы из Калининграда и высказались о "барахле" НАТО

21:03 17.05.2021 (обновлено: 22:18 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели издания Defence 24 посетовали на исходящую из Калининграда "угрозу". По мнению пользователей, Россия вооружает область из-за наращивания численности американского контингента в Польше.
"Полем боя станет Польша, именно мы понесем наибольшие потери. На нашу беду американское лобби в Польше остается сильным", — написал один из них в комментарии к статье, автор которой уверен в проведении Россией военных маневров в регионе.
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Пользователь также отметил, что именно Вашингтон сейчас активно использует "пропаганду страха", чтобы вынудить Москву продемонстрировать силу.
"Запад сам первый начал, так что он получил то, чего добивался. Кроме того, зачем россиянам новые вооружения, если у НАТО — одно старое барахло. Модернизированная российская техника лучше натовской", — отметил другой читатель.
"Россия способна уничтожить Испанию одним залпом ракет, запущенных с подводных лодок, или одной ракетой "Сармат", — выразил опасение один из пользователей.
"Человеческий потенциал и природные ресурсы — и в том, и в другом Россия превосходит любую европейскую страну. Это противник, которого недооценили два стратега, и оба из-за этого потерпели сокрушительное поражение. Первый — Наполеон, а второй — Гитлер", — резюмировали в комментариях.
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Заявления об угрозе, исходящей из Калининграда, не раз звучали со стороны Запада. Так, портал The National Interest называл "вооруженный до зубов Калининград" самым страшным кошмаром НАТО. Комментируя публикацию, депутат Госдумы Юрий Швыткин подчеркнул, что любые действия России по размещению вооружения внутри страны являются внутренним делом государства. Также в Москве отметили, что все действия России по защите своих границ проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права.
В марте Defence 24 опубликовало статью бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой тот описал возможную войну НАТО против России и назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. Тогда губернатор региона Антон Алиханов призвал перестать фантазировать о том, "какие танки по какой брусчатке будут ехать". Он назвал статью "апологией войны и желанием поскорее оказаться в каменном веке с палкой в руках".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Вальдемар СкшипчакРоссияЮрий ШвыткинАнтон АлихановСармат (ракета)Госдума РФНАТОПольшаМоскваКалининградская областьКалининградБезопасностьВ мире
 
 
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