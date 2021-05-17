https://ria.ru/20210517/ufa-1732651226.html

В Уфе "заминировали" несколько школ

В Уфе "заминировали" несколько школ

Правоохранители проверили несколько школ в Уфе после сообщения о "минировании", опасных предметов не нашли, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:25

2021-05-17T15:25

2021-05-17T15:25

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

уфа

происшествия

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УФА, 17 мая – РИА Новости. Правоохранители проверили несколько школ в Уфе после сообщения о "минировании", опасных предметов не нашли, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.Источник РИА Новости в экстренных службах региона добавил, что пришлось эвакуировать преподавателей и учащихся."Речь идет о четырех школах города. Были эвакуированы все, кто находился в этих зданиях: учителя и школьники", - пояснил он.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".

https://ria.ru/20210515/kazan-1732432541.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), уфа, происшествия