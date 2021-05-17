https://ria.ru/20210517/ubiystvo-1732592615.html

В Пензенской области застрелили трех человек

В Пензенской области застрелили трех человек

Три человека застрелены в Пензенской области, полиция разыскивает подозреваемого в убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:49

2021-05-17T10:49

2021-05-17T10:52

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Три человека застрелены в Пензенской области, полиция разыскивает подозреваемого в убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.По данным полиции, в воскресенье в 18:15 мск в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Липовка в частном доме на улице Центральной слышны выстрелы."При осмотре места происшествия были обнаружены тела двух женщин 1948 и 1972 годов рождения с огнестрельными ранениями… Установлено, что к преступлению может быть причастен бывший муж 1972 года рождения убитой женщины. После произошедшего подозреваемый направился в село Огаревка, где на территории частного домовладения выстрелил в мужчину 1970 года рождения, брата бывшей жены. От полученных ранений он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Полиция ведет поиск подозреваемого."По словам очевидцев, злоумышленник направился в сторону реки. В настоящее время местность оцеплена, принимаются меры к задержанию злоумышленника", - отмечается в сообщении.На место преступления выезжал начальник регионального главка МВД.

https://ria.ru/20210517/napadenie-1732590588.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пензенская область, происшествия