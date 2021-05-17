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В Пензенской области застрелили трех человек
В Пензенской области застрелили трех человек
Три человека застрелены в Пензенской области, полиция разыскивает подозреваемого в убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:49
2021-05-17T10:52
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Три человека застрелены в Пензенской области, полиция разыскивает подозреваемого в убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.По данным полиции, в воскресенье в 18:15 мск в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Липовка в частном доме на улице Центральной слышны выстрелы."При осмотре места происшествия были обнаружены тела двух женщин 1948 и 1972 годов рождения с огнестрельными ранениями… Установлено, что к преступлению может быть причастен бывший муж 1972 года рождения убитой женщины. После произошедшего подозреваемый направился в село Огаревка, где на территории частного домовладения выстрелил в мужчину 1970 года рождения, брата бывшей жены. От полученных ранений он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Полиция ведет поиск подозреваемого."По словам очевидцев, злоумышленник направился в сторону реки. В настоящее время местность оцеплена, принимаются меры к задержанию злоумышленника", - отмечается в сообщении.На место преступления выезжал начальник регионального главка МВД.
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пензенская область, происшествия

В Пензенской области застрелили трех человек

10:49 17.05.2021 (обновлено: 10:52 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Три человека застрелены в Пензенской области, полиция разыскивает подозреваемого в убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
По данным полиции, в воскресенье в 18:15 мск в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Липовка в частном доме на улице Центральной слышны выстрелы.
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"При осмотре места происшествия были обнаружены тела двух женщин 1948 и 1972 годов рождения с огнестрельными ранениями… Установлено, что к преступлению может быть причастен бывший муж 1972 года рождения убитой женщины. После произошедшего подозреваемый направился в село Огаревка, где на территории частного домовладения выстрелил в мужчину 1970 года рождения, брата бывшей жены. От полученных ранений он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Полиция ведет поиск подозреваемого.
"По словам очевидцев, злоумышленник направился в сторону реки. В настоящее время местность оцеплена, принимаются меры к задержанию злоумышленника", - отмечается в сообщении.
На место преступления выезжал начальник регионального главка МВД.
 
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