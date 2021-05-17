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В Тюмени арестовали подростка, пошутившего о теракте
В Тюмени арестовали подростка, пошутившего о теракте
Суд в Тюмени арестовал подростка, который пошутил, сообщив о теракте двум ученикам одного из образовательных учреждений региона, сообщает СУСК по Тюменской... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:55
2021-05-17T18:55
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Суд в Тюмени арестовал подростка, который пошутил, сообщив о теракте двум ученикам одного из образовательных учреждений региона, сообщает СУСК по Тюменской области.Подросток, которому 17 лет, обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры, максимальная санкция – лишение свободы на пять лет.По версии следствия, 11 мая молодой человек отправил двум учащимся одного из образовательных учреждений региона в социальной сети видео со стрельбой и сообщил о теракте. Сотрудники УФСБ по Тюменской области с УМВД отреагировали на сообщение, нашли его автора. Информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась, предметов, указывающих на то, что он планировал теракт, не нашли.Был проведен обыск по месту жительства обвиняемого, а также изъята компьютерная техника и телефоны, с помощью которых он выходил в социальные сети, уточняет СУСК.
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тюмень, происшествия

В Тюмени арестовали подростка, пошутившего о теракте

18:55 17.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Суд в Тюмени арестовал подростка, который пошутил, сообщив о теракте двум ученикам одного из образовательных учреждений региона, сообщает СУСК по Тюменской области.
"В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Подросток, которому 17 лет, обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры, максимальная санкция – лишение свободы на пять лет.
По версии следствия, 11 мая молодой человек отправил двум учащимся одного из образовательных учреждений региона в социальной сети видео со стрельбой и сообщил о теракте. Сотрудники УФСБ по Тюменской области с УМВД отреагировали на сообщение, нашли его автора. Информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась, предметов, указывающих на то, что он планировал теракт, не нашли.
Регионы России. Амурская область - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 11:23
На жителя Благовещенска завели дело за шутку о подготовке взрыва в школе
Был проведен обыск по месту жительства обвиняемого, а также изъята компьютерная техника и телефоны, с помощью которых он выходил в социальные сети, уточняет СУСК.
 
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