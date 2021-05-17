https://ria.ru/20210517/tyumen-1732697916.html

В Тюмени арестовали подростка, пошутившего о теракте

В Тюмени арестовали подростка, пошутившего о теракте

Суд в Тюмени арестовал подростка, который пошутил, сообщив о теракте двум ученикам одного из образовательных учреждений региона, сообщает СУСК по Тюменской... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:55

2021-05-17T18:55

2021-05-17T18:55

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Суд в Тюмени арестовал подростка, который пошутил, сообщив о теракте двум ученикам одного из образовательных учреждений региона, сообщает СУСК по Тюменской области.Подросток, которому 17 лет, обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры, максимальная санкция – лишение свободы на пять лет.По версии следствия, 11 мая молодой человек отправил двум учащимся одного из образовательных учреждений региона в социальной сети видео со стрельбой и сообщил о теракте. Сотрудники УФСБ по Тюменской области с УМВД отреагировали на сообщение, нашли его автора. Информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась, предметов, указывающих на то, что он планировал теракт, не нашли.Был проведен обыск по месту жительства обвиняемого, а также изъята компьютерная техника и телефоны, с помощью которых он выходил в социальные сети, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20210517/blagoveschensk-1732598953.html

тюмень

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, происшествия