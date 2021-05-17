https://ria.ru/20210517/turtsiya-1732706757.html

Эрдоган заявил об окончании самого сложного периода пандемии в Турции

Эрдоган заявил об окончании самого сложного периода пандемии в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что самый сложный период пандемии в Турции закончен и выразил надежду, что к строгим ограничительным мер по коронавирусу... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:41

2021-05-17T19:41

2021-05-17T19:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что самый сложный период пандемии в Турции закончен и выразил надежду, что к строгим ограничительным мер по коронавирусу больше не придется прибегать.Ранее Эрдоган объявил в стране самый длительный с начала пандемии локдаун - с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. Все организации и учреждения на этот период прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки в этот период были возможны только после получения разрешения от властей.Как сообщил в воскресенье турецкий минздрав, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 10 512, это наименьшее значение с 1 марта. Оно в 6 раз ниже максимума с начала пандемии, зафиксированного 16 апреля - 63 082 случая.По его словам, новое смягчение ограничительных мер последует с 1 июня, в ближайшее время будут обнародованы подробности.Как ранее сообщило МВД Турции, ограничительные меры будут отменяться постепенно. До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. В период постепенной нормализации междугородние поездки могут осуществляться в периоды, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещала улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахреттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности своих курортов.

https://ria.ru/20210517/turtsiya-1732583606.html

https://ria.ru/20210517/lechenie-1732638196.html

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коронавирус covid-19, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире