https://ria.ru/20210517/turmarshruty-1732621286.html

Новгородская область усовершенствует туристические маршруты для китайцев

Новгородская область усовершенствует туристические маршруты для китайцев

Новгородская область и Ассоциация "Мир без границ" подписали декларацию о намерениях по реализации программы "Акселератор China Friendly". РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:21

2021-05-17T13:21

2021-05-17T13:21

россия-китай: главное

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федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новгородская область

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МОСКВА, 17 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". Новгородская область и Ассоциация "Мир без границ" подписали декларацию о намерениях по реализации программы "Акселератор China Friendly". Ассоциация туроператоров России со ссылкой на директора департамента туризма регионального министерства инвестиционной политики рассказывает, какие изменения могут ожидать регион. Директор департамента туризма считает, что Новгородская область по праву должна называться одним из признанных лидеров в развитии внутреннего и въездного туризма. Ростуризм включил великий Новгород в список 13 туристических достопримечательностей России. Программа для привлечения китайцев нужна для того, чтобы регион смог быстрее стать популярным на китайском рынке.Команда экспертов будет заниматься созданием конкурентоспособного продукта, который будет востребован на определенных сегментах китайского туристического рынка. Также этот продукт нужно адаптировать под потребности китайских путешественников и сойтись на ценовой политике. Новгородская область и ранее принимала китайских туристов, так как обладает удобным географическим положением. Вполне логично, что основной точкой притяжения оставался Великий Новгород. Однако это не означает, что другие территории не могут заниматься завоеванием интереса китайцев. Директор департамента считает, что совместными усилиями удастся сделать регион ещё более привлекательным, в том числе и для индивидуальных китайских туристов, сообщает countryscanner.ru.

https://ria.ru/20210517/kitay-1732590443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новгородская область