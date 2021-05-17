https://ria.ru/20210517/tsiklon-1732621588.html
В Индии восемь человек погибли из-за циклона "Тауктае"
В Индии восемь человек погибли из-за циклона "Тауктае"
Восемь человек погибли и более 150 тысяч эвакуированы в Индии из-за циклона "Тауктае", обрушившегося на западное побережье страны. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:21
2021-05-17T13:21
2021-05-17T16:37
керала
карнатака
индия
мумбаи
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732665706_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_589988984f7b5a057a3ad8fbcdd4344b.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Восемь человек погибли и более 150 тысяч эвакуированы в Индии из-за циклона "Тауктае", обрушившегося на западное побережье страны.Циклон, который рано утром усилился в "чрезвычайно сильный циклонический шторм", в настоящее время находится в 160 километрах к юго-юго-западу от Мумбаи. Аэропорт Мумбаи сообщил, что приостанавливает все операции как минимум до 16.00 (14.30 мск).Как сообщили власти мегаполиса, из-за сильного ветра там погибли два человека – один был убит при падении фонаря, второй скончался при обрушении кирпичной кладки одного из зданий. Еще четыре человека погибли из-за обрушений в штате Карнатака и двое – в соседнем штате Керала.Вечером в понедельник циклон достигнет побережья штата Гуджарат, при этом порывы ветра составят до 200 километров в час, сообщает департамент метеорологии Индии. Власти Гуджарата объявили эвакуацию из прибережных районов, по предварительным оценкам, из различных деревень и поселков будет эвакуировано до 150 тысяч человек. В штате развернуты 54 группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия."Поскольку циклон, вероятно, повлияет на электроснабжение, больницам, лечащим пациентов с COVID-19, было предложено обеспечить резервное питание. Также были приняты меры для обеспечения бесперебойного производства медицинского кислорода в восьми производственных подразделениях, а также создан его запас", - сказал главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани на пресс-конференции.
https://ria.ru/20210501/uragan-1730799227.html
https://ria.ru/20210501/samolet-1730852124.html
керала
карнатака
индия
мумбаи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732665706_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_95211da2dd1ab06a29d49a9e2f36f5ef.jpg
Циклон "Тауктае" в Западной Индии
На западную Индию обрушился циклон "Тауктае". Ветер с порывами до 200 км/ч. Погибли уже 8 человек, около 150 тыс эвакуированы. Аэропорт огромного Мумбаи остановил работу. На видео штат Гуджарат и Мумбаи (волнующееся море и поваленные на деревья опоры проводов железной дороги).
2021-05-17T13:21
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керала, карнатака, индия, мумбаи, происшествия, в мире