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В Индии восемь человек погибли из-за циклона "Тауктае"
В Индии восемь человек погибли из-за циклона "Тауктае"
Восемь человек погибли и более 150 тысяч эвакуированы в Индии из-за циклона "Тауктае", обрушившегося на западное побережье страны. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:21
2021-05-17T16:37
керала
карнатака
индия
мумбаи
происшествия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Восемь человек погибли и более 150 тысяч эвакуированы в Индии из-за циклона "Тауктае", обрушившегося на западное побережье страны.Циклон, который рано утром усилился в "чрезвычайно сильный циклонический шторм", в настоящее время находится в 160 километрах к юго-юго-западу от Мумбаи. Аэропорт Мумбаи сообщил, что приостанавливает все операции как минимум до 16.00 (14.30 мск).Как сообщили власти мегаполиса, из-за сильного ветра там погибли два человека – один был убит при падении фонаря, второй скончался при обрушении кирпичной кладки одного из зданий. Еще четыре человека погибли из-за обрушений в штате Карнатака и двое – в соседнем штате Керала.Вечером в понедельник циклон достигнет побережья штата Гуджарат, при этом порывы ветра составят до 200 километров в час, сообщает департамент метеорологии Индии. Власти Гуджарата объявили эвакуацию из прибережных районов, по предварительным оценкам, из различных деревень и поселков будет эвакуировано до 150 тысяч человек. В штате развернуты 54 группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия."Поскольку циклон, вероятно, повлияет на электроснабжение, больницам, лечащим пациентов с COVID-19, было предложено обеспечить резервное питание. Также были приняты меры для обеспечения бесперебойного производства медицинского кислорода в восьми производственных подразделениях, а также создан его запас", - сказал главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани на пресс-конференции.
https://ria.ru/20210501/uragan-1730799227.html
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Циклон "Тауктае" в Западной Индии
На западную Индию обрушился циклон "Тауктае". Ветер с порывами до 200 км/ч. Погибли уже 8 человек, около 150 тыс эвакуированы. Аэропорт огромного Мумбаи остановил работу. На видео штат Гуджарат и Мумбаи (волнующееся море и поваленные на деревья опоры проводов железной дороги).
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керала, карнатака, индия, мумбаи, происшествия, в мире

В Индии восемь человек погибли из-за циклона "Тауктае"

13:21 17.05.2021 (обновлено: 16:37 17.05.2021)
 
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Восемь человек погибли и более 150 тысяч эвакуированы в Индии из-за циклона "Тауктае", обрушившегося на западное побережье страны.
Циклон, который рано утром усилился в "чрезвычайно сильный циклонический шторм", в настоящее время находится в 160 километрах к юго-юго-западу от Мумбаи. Аэропорт Мумбаи сообщил, что приостанавливает все операции как минимум до 16.00 (14.30 мск).
Скорая помощь в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 06:15
На востоке Китая 11 человек погибли во время урагана
Как сообщили власти мегаполиса, из-за сильного ветра там погибли два человека – один был убит при падении фонаря, второй скончался при обрушении кирпичной кладки одного из зданий. Еще четыре человека погибли из-за обрушений в штате Карнатака и двое – в соседнем штате Керала.
Вечером в понедельник циклон достигнет побережья штата Гуджарат, при этом порывы ветра составят до 200 километров в час, сообщает департамент метеорологии Индии. Власти Гуджарата объявили эвакуацию из прибережных районов, по предварительным оценкам, из различных деревень и поселков будет эвакуировано до 150 тысяч человек. В штате развернуты 54 группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.
"Поскольку циклон, вероятно, повлияет на электроснабжение, больницам, лечащим пациентов с COVID-19, было предложено обеспечить резервное питание. Также были приняты меры для обеспечения бесперебойного производства медицинского кислорода в восьми производственных подразделениях, а также создан его запас", - сказал главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани на пресс-конференции.
Ураган кружит стоящий на месте самолет на востоке Китая. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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Ураган раскрутил самолет, стоящий на ВПП
 
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