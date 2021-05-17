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Новак заявил о росте цен на бензин на уровне инфляции
Новак заявил о росте цен на бензин на уровне инфляции
Цена топлива на АЗС с начала 2021 года растет примерно на уровне инфляции, несмотря на скачки оптовых цен; правительство РФ продолжит контролировать ситуацию и... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:41
2021-05-17T14:41
россия
цены на нефть
федеральная служба государственной статистики (росстат)
александр новак
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Цена топлива на АЗС с начала 2021 года растет примерно на уровне инфляции, несмотря на скачки оптовых цен; правительство РФ продолжит контролировать ситуацию и следить, чтобы цены на бензин оставались стабильными, сообщил вице-премьер Александр Новак.Биржевые цены на бензин в России начали активный рост в конце декабря прошлого года. Средняя цена на бензин в России в апреле, по данным Росстата, выросла с начала года на 3,53%, при этом общая инфляция в стране за этот период составила 2,72%.По словам Новака, основная задача правительства - создать условия, при которых цены на топливо для граждан менялись бы не выше уровня инфляции. Для этого на рынке должно быть достаточно нефтепродуктов, которые торговались бы на бирже и отправлялись поставщикам. При этом и нефтепереработка, и хранение нефти, и продажа бензина на АЗС должны оставаться рентабельными, иначе повышение цены неизбежно, добавил вице-премьер.Как напомнил Новак, в 2018 году был разработан так называемый демпфирующий механизм. Он был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
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россия, цены на нефть, федеральная служба государственной статистики (росстат), александр новак, экономика

Новак заявил о росте цен на бензин на уровне инфляции

14:41 17.05.2021
 
© РИА Новости / Павел КомаровАвтозаправка в Новосибирске
Автозаправка в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Павел Комаров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Цена топлива на АЗС с начала 2021 года растет примерно на уровне инфляции, несмотря на скачки оптовых цен; правительство РФ продолжит контролировать ситуацию и следить, чтобы цены на бензин оставались стабильными, сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Наша цель в том, чтобы цены на бензин оставались стабильными. Первые месяцы этого года показывают, что стоимость топлива на заправках по-прежнему меняется примерно на уровне инфляции, несмотря на колебания оптовых цен", - сказал Новак в интервью газете "Московский комсомолец".

Биржевые цены на бензин в России начали активный рост в конце декабря прошлого года. Средняя цена на бензин в России в апреле, по данным Росстата, выросла с начала года на 3,53%, при этом общая инфляция в стране за этот период составила 2,72%.
По словам Новака, основная задача правительства - создать условия, при которых цены на топливо для граждан менялись бы не выше уровня инфляции. Для этого на рынке должно быть достаточно нефтепродуктов, которые торговались бы на бирже и отправлялись поставщикам. При этом и нефтепереработка, и хранение нефти, и продажа бензина на АЗС должны оставаться рентабельными, иначе повышение цены неизбежно, добавил вице-премьер.
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14 мая, 17:25Авторы
Все идет "пайплайну". В США опять пошел бензин по трубам
Как напомнил Новак, в 2018 году был разработан так называемый демпфирующий механизм. Он был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
 
РоссияЦены на нефтьФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Александр НовакЭкономика
 
 
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