https://ria.ru/20210517/toplivo-1732640703.html

Новак заявил о росте цен на бензин на уровне инфляции

Новак заявил о росте цен на бензин на уровне инфляции

Цена топлива на АЗС с начала 2021 года растет примерно на уровне инфляции, несмотря на скачки оптовых цен; правительство РФ продолжит контролировать ситуацию и... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:41

2021-05-17T14:41

2021-05-17T14:41

россия

цены на нефть

федеральная служба государственной статистики (росстат)

александр новак

экономика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Цена топлива на АЗС с начала 2021 года растет примерно на уровне инфляции, несмотря на скачки оптовых цен; правительство РФ продолжит контролировать ситуацию и следить, чтобы цены на бензин оставались стабильными, сообщил вице-премьер Александр Новак.Биржевые цены на бензин в России начали активный рост в конце декабря прошлого года. Средняя цена на бензин в России в апреле, по данным Росстата, выросла с начала года на 3,53%, при этом общая инфляция в стране за этот период составила 2,72%.По словам Новака, основная задача правительства - создать условия, при которых цены на топливо для граждан менялись бы не выше уровня инфляции. Для этого на рынке должно быть достаточно нефтепродуктов, которые торговались бы на бирже и отправлялись поставщикам. При этом и нефтепереработка, и хранение нефти, и продажа бензина на АЗС должны оставаться рентабельными, иначе повышение цены неизбежно, добавил вице-премьер.Как напомнил Новак, в 2018 году был разработан так называемый демпфирующий механизм. Он был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/1732353691.html

россия

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россия, цены на нефть, федеральная служба государственной статистики (росстат), александр новак, экономика