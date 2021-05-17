В Красноярском крае произошла утечка топлива
10:10 17.05.2021 (обновлено: 10:35 17.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Дудинке на одном из объектов "Норникеля" произошла утечка дизельного топлива, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На территории "Таймырской топливной компании" происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из емкости 20 тысяч кубических метров", — сказал собеседник агентства.
По данным "Норникеля", речь идет о 20 литрах, ущерб для окружающей среды исключен. При этом в МЧС заявляют о 200 литрах.
Специалисты уже приступили к аварийным работам, ведется перекачка смеси в резервные емкости.
Недавно "Норникель" выплатил 146,2 миллиарда рублей компенсации за аварию на норильской ТЭЦ-3 год назад. Тогда в реки попало около 21 тысячи тонн горючего, что нанесло значительный урон экологии. Вводился режим ЧС, возбуждено несколько уголовных дел. После случившегося Владимир Путин поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.
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