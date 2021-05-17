https://ria.ru/20210517/toplivo-1732586362.html

В Красноярском крае произошла утечка топлива

В Красноярском крае произошла утечка топлива

В Дудинке на одном из объектов "Норникеля" произошла утечка дизельного топлива, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:10

2021-05-17T10:10

2021-05-17T10:35

норильский никель

красноярский край

происшествия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Дудинке на одном из объектов "Норникеля" произошла утечка дизельного топлива, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным "Норникеля", речь идет о 20 литрах, ущерб для окружающей среды исключен. При этом в МЧС заявляют о 200 литрах.Специалисты уже приступили к аварийным работам, ведется перекачка смеси в резервные емкости. Недавно "Норникель" выплатил 146,2 миллиарда рублей компенсации за аварию на норильской ТЭЦ-3 год назад. Тогда в реки попало около 21 тысячи тонн горючего, что нанесло значительный урон экологии. Вводился режим ЧС, возбуждено несколько уголовных дел. После случившегося Владимир Путин поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.

https://ria.ru/20210224/nornikel-1598841462.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норильский никель, красноярский край, происшествия