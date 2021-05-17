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Смартфон как платежный терминал — новый сервис ПСБ для бизнеса
Смартфон как платежный терминал — новый сервис ПСБ для бизнеса
ПСБ в партнерстве запустил сервис SoftPOS, позволяющий использовать смартфон в качестве терминала для приема безналичных платежей, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:30
2021-05-17T13:30
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ПСБ в партнерстве запустил сервис SoftPOS, позволяющий использовать смартфон в качестве терминала для приема безналичных платежей, говорится в сообщении банка. Теперь любой телефон с NFC-модулем, работающий на операционной системе Android, может стать полноценным POS-терминалом."После успешного завершения пилотного тестирования мы приступили к полномасштабному подключению сервиса и уверены, что использование смартфона вместо терминала совершит настоящую революцию в сфере платежей. Технология SoftPOS будет особенно интересна малому и микро-бизнесу, курьерским службам, торговым точкам с небольшой проходимостью и другим компаниям, работающим там, где не требуется выдавать большое количество чеков в короткий промежуток времени, поэтому предприниматели могут экономить на покупке и обслуживании POS-терминала, но при этом выполнять требования законодательства. Мы планируем и дальше развивать сервис - в течение года интегрируем его в мобильный банк для юридических лиц, что сделает подключение клиентов к SoftPOS еще удобнее", - отмечает директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов, слова которого приводит банк.Покупатели при расчетах через смартфон-терминал могут совершать платежи с использованием бесконтактных карт Visa, MasterCard, МИР на сумму до 10 000 рублей за одну операцию и без ограничения по сумме чека при использовании мобильных устройств, таких как часы или телефон.
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РИА Новости
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банк псб, промсвязьбанк, технологии, новости компаний - экономика

Смартфон как платежный терминал — новый сервис ПСБ для бизнеса

13:30 17.05.2021
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ПСБ в партнерстве запустил сервис SoftPOS, позволяющий использовать смартфон в качестве терминала для приема безналичных платежей, говорится в сообщении банка.
Теперь любой телефон с NFC-модулем, работающий на операционной системе Android, может стать полноценным POS-терминалом.
"После успешного завершения пилотного тестирования мы приступили к полномасштабному подключению сервиса и уверены, что использование смартфона вместо терминала совершит настоящую революцию в сфере платежей. Технология SoftPOS будет особенно интересна малому и микро-бизнесу, курьерским службам, торговым точкам с небольшой проходимостью и другим компаниям, работающим там, где не требуется выдавать большое количество чеков в короткий промежуток времени, поэтому предприниматели могут экономить на покупке и обслуживании POS-терминала, но при этом выполнять требования законодательства. Мы планируем и дальше развивать сервис - в течение года интегрируем его в мобильный банк для юридических лиц, что сделает подключение клиентов к SoftPOS еще удобнее", - отмечает директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов, слова которого приводит банк.
Покупатели при расчетах через смартфон-терминал могут совершать платежи с использованием бесконтактных карт Visa, MasterCard, МИР на сумму до 10 000 рублей за одну операцию и без ограничения по сумме чека при использовании мобильных устройств, таких как часы или телефон.
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