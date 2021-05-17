https://ria.ru/20210517/tank-1732618596.html
В Калуге осквернили памятник воинам-освободителям "Танк"
В Калуге осквернили памятник воинам-освободителям "Танк"
Полиция начала проверку в связи с осквернением памятника "Танк" в Калуге, который был установлен в честь воинов частей Красной Армии, освободивших город в конце РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:08
2021-05-17T13:08
2021-05-17T13:13
владислав шапша
т-34
калуга
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Полиция начала проверку в связи с осквернением памятника "Танк" в Калуге, который был установлен в честь воинов частей Красной Армии, освободивших город в конце декабря 1941 года, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Местные соцсети и СМИ сообщили, что неизвестные нарисовали свастику, замазали имя Сталина и красную звезду на танке, установленном в качестве памятника в сквере Ветеранов Великой Отечественной войны в Калуге.Представитель УМВД по региону рассказал РИА Новости, что информацию о вандализме сотрудники полиции выявили в понедельник в ходе мониторинга соцсетей.На происшествие отреагировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. "Это отвратительно, этому нет объяснения и оправдания! Вандалы осквернили памятник на Московской площади в Калуге. Наш легендарный Танк Т-34. В такие минуты еще сильнее понимаешь чувства, с которыми наши ветераны рассказывают о том, как гнали прочь и давили фашистскую сволочь", - написал Шапша в своем Telegram-канале."Совершить такое мог только человек без сердца и без совести. Сейчас памятник уже приводят в порядок. На месте работает полиция. Вандал должен быть найден и наказан. Никому не позволим осквернять память о Великой Победе и подвиге нашего народа", - подчеркнул губернатор.По данным централизованной библиотечной системы Калуги, танк Т-34 был установлен в 1965 году и посвящен воинам частей Красной Армии, освободившим Калугу в конце декабря 1941 года (112-й танковой, 31-й кавалерийской, 154-й стрелковой дивизий и Тульского рабочего полка).
https://ria.ru/20210509/podvig-1731584977.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/pamyatnik-1730523318.html
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владислав шапша, т-34, калуга, калужская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Полиция начала проверку в связи с осквернением памятника "Танк" в Калуге, который был установлен в честь воинов частей Красной Армии, освободивших город в конце декабря 1941 года, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Местные соцсети и СМИ сообщили, что неизвестные нарисовали свастику, замазали имя Сталина и красную звезду на танке, установленном в качестве памятника в сквере Ветеранов Великой Отечественной войны в Калуге.
Представитель УМВД по региону рассказал РИА Новости, что информацию о вандализме сотрудники полиции выявили в понедельник в ходе мониторинга соцсетей.
"Данная информация была зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части УМВД России по городу Калуге. На место направлены сотрудники полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
На происшествие отреагировал губернатор Калужской области
Владислав Шапша. "Это отвратительно, этому нет объяснения и оправдания! Вандалы осквернили памятник на Московской площади в Калуге
. Наш легендарный Танк Т-34
. В такие минуты еще сильнее понимаешь чувства, с которыми наши ветераны рассказывают о том, как гнали прочь и давили фашистскую сволочь", - написал Шапша в своем Telegram-канале
.
"Совершить такое мог только человек без сердца и без совести. Сейчас памятник уже приводят в порядок. На месте работает полиция. Вандал должен быть найден и наказан. Никому не позволим осквернять память о Великой Победе и подвиге нашего народа", - подчеркнул губернатор.
По данным централизованной библиотечной системы Калуги, танк Т-34 был установлен в 1965 году и посвящен воинам частей Красной Армии, освободившим Калугу в конце декабря 1941 года (112-й танковой, 31-й кавалерийской, 154-й стрелковой дивизий и Тульского рабочего полка).