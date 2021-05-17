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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
https://ria.ru/20210517/subsidii-1732676579.html
Глава Нижегородской области рассказал о субсидиях для агропредприятий
Глава Нижегородской области рассказал о субсидиях для агропредприятий
Около 2 миллиардов рублей субсидий предоставлено предприятиям регионального агропрома с начала 2021 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:18
2021-05-17T17:18
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Около 2 миллиардов рублей субсидий предоставлено предприятиям регионального агропрома с начала 2021 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."Существует множество программ поддержки аграриев по различным направлениям как на региональном, так и на федеральном уровнях. Субсидии, которые уже выделены в 2021 году из бюджета Нижегородской области, связаны с проведением полевых работ, поддержкой производства молока, развитием племенного животноводства, приобретением техники и оборудования, мелиорацией земель, поддержкой элитного семеноводства и другими направлениями", - приводит слова Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.Глава региона подчеркнул, что господдержка помогает аграриям добиваться высоких результатов. "Сектор АПК в Нижегородской области развивается довольно динамично, по ряду направлений мы видим рекордные показатели. В качестве примера можно привести производство зерновых и молока", - отметил Никитин.Всего на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в текущем году будет направлено свыше 4,5 миллиарда рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.Отмечается, что по итогам 2020 года в хозяйствах Нижегородской области всех категорий произведено 641,8 тысячи тонн молока и 1,6 миллиона тонн зерновых. Это лучшие показатели за последние два десятилетия.
https://ria.ru/20210429/gaz-1730547373.html
https://ria.ru/20210426/turisty-1730006997.html
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глеб никитин, нижегородская область, экономика

Глава Нижегородской области рассказал о субсидиях для агропредприятий

17:18 17.05.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Около 2 миллиардов рублей субсидий предоставлено предприятиям регионального агропрома с начала 2021 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Существует множество программ поддержки аграриев по различным направлениям как на региональном, так и на федеральном уровнях. Субсидии, которые уже выделены в 2021 году из бюджета Нижегородской области, связаны с проведением полевых работ, поддержкой производства молока, развитием племенного животноводства, приобретением техники и оборудования, мелиорацией земель, поддержкой элитного семеноводства и другими направлениями", - приводит слова Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.
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Глава региона подчеркнул, что господдержка помогает аграриям добиваться высоких результатов. "Сектор АПК в Нижегородской области развивается довольно динамично, по ряду направлений мы видим рекордные показатели. В качестве примера можно привести производство зерновых и молока", - отметил Никитин.
Всего на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в текущем году будет направлено свыше 4,5 миллиарда рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.
Отмечается, что по итогам 2020 года в хозяйствах Нижегородской области всех категорий произведено 641,8 тысячи тонн молока и 1,6 миллиона тонн зерновых. Это лучшие показатели за последние два десятилетия.
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