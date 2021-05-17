https://ria.ru/20210517/stavki-1732669039.html

В Ростовской области снизили ставки по займу для самозанятых

В Ростовской области снизили ставки по займу для самозанятых

Ставки по льготному займу для самозанятых в Ростовской области снизили с 4,5% до 1% годовых, им смогут воспользоваться в том числе предприниматели закрытых... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:50

2021-05-17T16:50

2021-05-17T16:50

ростовская область

россия

аксайский район

ростовская область

экономика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Ставки по льготному займу для самозанятых в Ростовской области снизили с 4,5% до 1% годовых, им смогут воспользоваться в том числе предприниматели закрытых рынков Аксайского района, сообщает правительство региона.Претендовать на получение льготного займа могут физические лица – плательщики налога на профессиональный доход без статуса ИП. Кроме того, до полумиллиона рублей независимо от получаемого дохода увеличен размер займа для тех, кто для получения финансирования предоставит технико-экономическое обоснование."Сегодня очень важно поддержать предпринимателей и самозанятых граждан, попавших в непростую ситуацию в связи с приостановлением работы на торговых площадках Аксайского района. Утвержденные правительством региона изменения условий микрофинансирования – важный шаг в этом направлении", - приводятся в сообщении слова председателя ростовского областного отделения "Опоры России" Аркадия Гершмана.Получить льготное финансирование по более выгодным ставкам самозанятые также могут с привлечением поддержки НКО "Гарантийный фонд Ростовской области" - при недостаточном залоговом обеспечении поручительство составит до 70% от суммы. В этом случае ставка по займу составит 3% годовых. Максимальный размер микрофинансового продукта - 1 миллион рублей, доступен самозанятым, зарегистрированным свыше 12 месяцев и имеющим достаточный доход, уточнили в областном правительстве.Направить заемные средства можно на возобновление и развитие предпринимательской деятельности, в том числе покупку товара и проведение строительно-монтажных работ.

https://ria.ru/20201217/byudzhet-1589663138.html

https://ria.ru/20210413/otchet-1728109056.html

россия

аксайский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аксайский район, ростовская область, экономика