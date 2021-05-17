https://ria.ru/20210517/stavki-1732669039.html
В Ростовской области снизили ставки по займу для самозанятых
В Ростовской области снизили ставки по займу для самозанятых
Ставки по льготному займу для самозанятых в Ростовской области снизили с 4,5% до 1% годовых, им смогут воспользоваться в том числе предприниматели закрытых... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:50
2021-05-17T16:50
2021-05-17T16:50
ростовская область
россия
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ростовская область
экономика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Ставки по льготному займу для самозанятых в Ростовской области снизили с 4,5% до 1% годовых, им смогут воспользоваться в том числе предприниматели закрытых рынков Аксайского района, сообщает правительство региона.Претендовать на получение льготного займа могут физические лица – плательщики налога на профессиональный доход без статуса ИП. Кроме того, до полумиллиона рублей независимо от получаемого дохода увеличен размер займа для тех, кто для получения финансирования предоставит технико-экономическое обоснование."Сегодня очень важно поддержать предпринимателей и самозанятых граждан, попавших в непростую ситуацию в связи с приостановлением работы на торговых площадках Аксайского района. Утвержденные правительством региона изменения условий микрофинансирования – важный шаг в этом направлении", - приводятся в сообщении слова председателя ростовского областного отделения "Опоры России" Аркадия Гершмана.Получить льготное финансирование по более выгодным ставкам самозанятые также могут с привлечением поддержки НКО "Гарантийный фонд Ростовской области" - при недостаточном залоговом обеспечении поручительство составит до 70% от суммы. В этом случае ставка по займу составит 3% годовых. Максимальный размер микрофинансового продукта - 1 миллион рублей, доступен самозанятым, зарегистрированным свыше 12 месяцев и имеющим достаточный доход, уточнили в областном правительстве.Направить заемные средства можно на возобновление и развитие предпринимательской деятельности, в том числе покупку товара и проведение строительно-монтажных работ.
https://ria.ru/20201217/byudzhet-1589663138.html
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россия, аксайский район, ростовская область, экономика
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости.
Ставки по льготному займу для самозанятых в Ростовской области
снизили с 4,5% до 1% годовых, им смогут воспользоваться в том числе предприниматели закрытых рынков Аксайского района
, сообщает правительство региона.
"Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства кардинально снизило минимальную ставку по специальному льготному продукту "Самозанятый" с 4,5% до 1% годовых", - говорится в сообщении.
Претендовать на получение льготного займа могут физические лица – плательщики налога на профессиональный доход без статуса ИП. Кроме того, до полумиллиона рублей независимо от получаемого дохода увеличен размер займа для тех, кто для получения финансирования предоставит технико-экономическое обоснование.
"Сегодня очень важно поддержать предпринимателей и самозанятых граждан, попавших в непростую ситуацию в связи с приостановлением работы на торговых площадках Аксайского района. Утвержденные правительством региона изменения условий микрофинансирования – важный шаг в этом направлении", - приводятся в сообщении слова председателя ростовского областного отделения "Опоры России" Аркадия Гершмана.
Получить льготное финансирование по более выгодным ставкам самозанятые также могут с привлечением поддержки НКО "Гарантийный фонд Ростовской области" - при недостаточном залоговом обеспечении поручительство составит до 70% от суммы. В этом случае ставка по займу составит 3% годовых. Максимальный размер микрофинансового продукта - 1 миллион рублей, доступен самозанятым, зарегистрированным свыше 12 месяцев и имеющим достаточный доход, уточнили в областном правительстве.
Направить заемные средства можно на возобновление и развитие предпринимательской деятельности, в том числе покупку товара и проведение строительно-монтажных работ.