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В Москве спасли семейство лис
В Москве спасли семейство лис
Пожарные спасли целое семейство лис на территории детского сада на северо-востоке Москвы. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:33
2021-05-17T12:33
2021-05-17T15:31
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пожарные спасли целое семейство лис на территории детского сада на северо-востоке Москвы."Утром 17 мая поступило сообщение о нахождении диких зверей на территории детского сада по адресу: Заревый проезд, дом 8, корпус 2", — рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.Как уточнил собеседник агентства, животные обосновались под уличной верандой игровой площадки.По его словам, их спасением занимался расчет аварийно-спасательного отряда № 3. Сотрудники отловили животных сачком и передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.В ближайшее время лисят отпустят в естественную среду обитания.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, гочсипб, москва, общество
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пожарные спасли целое семейство лис на территории детского сада на северо-востоке Москвы.
"Утром 17 мая поступило сообщение о нахождении диких зверей на территории детского сада по адресу: Заревый проезд, дом 8, корпус 2", — рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ
.
Как уточнил собеседник агентства, животные обосновались под уличной верандой игровой площадки.
По его словам, их спасением занимался расчет аварийно-спасательного отряда № 3. Сотрудники отловили животных сачком и передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
В ближайшее время лисят отпустят в естественную среду обитания.