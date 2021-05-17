https://ria.ru/20210517/spasenie-1732611898.html

В Москве спасли семейство лис

В Москве спасли семейство лис

Пожарные спасли целое семейство лис на территории детского сада на северо-востоке Москвы. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:33

2021-05-17T12:33

2021-05-17T15:31

хорошие новости

россия

гочсипб

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732612242_0:372:719:776_1920x0_80_0_0_5974d38f4a498f12ce4a8c5b59f35636.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пожарные спасли целое семейство лис на территории детского сада на северо-востоке Москвы."Утром 17 мая поступило сообщение о нахождении диких зверей на территории детского сада по адресу: Заревый проезд, дом 8, корпус 2", — рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.Как уточнил собеседник агентства, животные обосновались под уличной верандой игровой площадки.По его словам, их спасением занимался расчет аварийно-спасательного отряда № 3. Сотрудники отловили животных сачком и передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.В ближайшее время лисят отпустят в естественную среду обитания.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гочсипб, москва, общество