Источник сообщил о состоянии мужчины, напавшего на людей в Екатеринбурге
11:56 17.05.2021 (обновлено: 12:18 17.05.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек в Екатеринбурге, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Свердловской области.
СУСК по Свердловской области сообщило, что три человека найдены убитыми в парке возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге после конфликта на почве распития спиртного. По информации ГУМВД по Свердловской области, полицейские ранили подозреваемого в убийстве трех человек после того, как он попытался напасть на них с ножом. Мужчина с огнестрельным ранением доставлен в больницу.
"Его состояние – тяжелое", - сказал источник.
По информации ЦВО, к военным в сквере у вокзала обратились граждане с просьбой защитить от вооруженного человека. Военнослужащие оперативно отреагировали: один из них вызвал наряд полиции и заблокировал вход в парк, еще двое совместно с сотрудниками правоохранительных органов приняли участие в задержании агрессора.
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