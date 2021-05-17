https://ria.ru/20210517/sostoyanie-1732604369.html

Источник сообщил о состоянии мужчины, напавшего на людей в Екатеринбурге

Источник сообщил о состоянии мужчины, напавшего на людей в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек в Екатеринбурге, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:56

2021-05-17T11:56

2021-05-17T12:18

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свердловская область

россия

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек в Екатеринбурге, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Свердловской области.СУСК по Свердловской области сообщило, что три человека найдены убитыми в парке возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге после конфликта на почве распития спиртного. По информации ГУМВД по Свердловской области, полицейские ранили подозреваемого в убийстве трех человек после того, как он попытался напасть на них с ножом. Мужчина с огнестрельным ранением доставлен в больницу.По информации ЦВО, к военным в сквере у вокзала обратились граждане с просьбой защитить от вооруженного человека. Военнослужащие оперативно отреагировали: один из них вызвал наряд полиции и заблокировал вход в парк, еще двое совместно с сотрудниками правоохранительных органов приняли участие в задержании агрессора.

https://ria.ru/20210418/napadenie-1728857200.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, свердловская область, россия, екатеринбург, происшествия