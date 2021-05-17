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В центре Нижнего Новгорода убили солдата-срочника
В центре Нижнего Новгорода убили солдата-срочника
Жителя Нижнего Новгорода обвинили в убийстве военнослужащего, сообщили в региональном управлении СК. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:50
2021-05-17T14:50
2021-05-17T16:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода обвинили в убийстве военнослужащего, сообщили в региональном управлении СК.По версии следствия, 16 мая 33-летний мужчина гулял с друзьями в центре города, на улице Большая Покровская они пересеклись с другой компанией. Прохожие попытались познакомиться с их девушками, но получили отказ. После этого началась ссора, во время которой молодой человек ударил ножом в грудь 19-летнего военнослужащего. Раненый скончался, нижегородца задержали в тот же день.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитый юноша служил в Шумиловской бригаде Росгвардии. Уточняется, что на Покровке он находился во внеслужебное время.
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россия
нижний новгород
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости.
Жителя Нижнего Новгорода
обвинили в убийстве военнослужащего, сообщили в региональном управлении СК
.
По версии следствия, 16 мая 33-летний мужчина гулял с друзьями в центре города, на улице Большая Покровская они пересеклись с другой компанией. Прохожие попытались познакомиться с их девушками, но получили отказ.
После этого началась ссора, во время которой молодой человек ударил ножом в грудь 19-летнего военнослужащего. Раненый скончался, нижегородца задержали в тот же день.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитый юноша служил в Шумиловской бригаде Росгвардии. Уточняется, что на Покровке он находился во внеслужебное время.