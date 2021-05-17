https://ria.ru/20210517/soldat-1732643072.html

В центре Нижнего Новгорода убили солдата-срочника

В центре Нижнего Новгорода убили солдата-срочника

Жителя Нижнего Новгорода обвинили в убийстве военнослужащего, сообщили в региональном управлении СК. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:50

2021-05-17T14:50

2021-05-17T16:57

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода обвинили в убийстве военнослужащего, сообщили в региональном управлении СК.По версии следствия, 16 мая 33-летний мужчина гулял с друзьями в центре города, на улице Большая Покровская они пересеклись с другой компанией. Прохожие попытались познакомиться с их девушками, но получили отказ. После этого началась ссора, во время которой молодой человек ударил ножом в грудь 19-летнего военнослужащего. Раненый скончался, нижегородца задержали в тот же день.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитый юноша служил в Шумиловской бригаде Росгвардии. Уточняется, что на Покровке он находился во внеслужебное время.

https://ria.ru/20210508/napadenie-1731476155.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия