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Онлайн-конференция о преступлениях коалиции во главе с США в Сирии
Онлайн-конференция о преступлениях коалиции во главе с США в Сирии
19 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в рамках которой будет представлена книга Максима Григорьева и Дмитрия Саблина "Преступления международной коалиции во главе с США в Сирии".
2021-05-17T12:43
2021-05-17T12:43
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Задать вопросУчастники:- Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад ХАДДАД;- член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий САБЛИН;- директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим ГРИГОРЬЕВ.По сообщению Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в мае текущего года возглавляемая США коалиция увеличила интенсивность перемещений боевой техники и воздушных грузов на востоке Сирии, что на фоне санкций США наносит ущерб перспективам политического урегулирования в стране. В недавнем совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии отмечено, что действия США на подконтрольных им территориях ведут к радикализации проживающих там людей. США проводят информационно-пропагандистскую кампанию по дискредитации властей САР, запугивая сирийских беженцев, желающих вернуться на родину.В книге представлены факты и свидетельства преступлений коалиции во главе с США в Сирии. В ходе более чем ста интервью, которые были проведены в Сирии Фондом исследования проблем демократии, пострадавшие и свидетели преступлений рассказывают о том, как в результате ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов коалиции, а также действий управляемых ими боевиков были убиты их сыновья, дочери, отцы и матери, а сами они получили ранения. Представленные факты однозначно доказывают, что коалиция под руководством США систематически уничтожала сирийские больницы, школы, рынки, мечети, дома мирных граждан, что согласно международному гуманитарному праву квалифицируется как военные преступления. Каждый из фактов носит персонализированный характер с точным указанием личности пострадавшего и обстоятельств преступления, а также сопровождается их просьбой использовать данные свидетельства для обращения в национальные и международные судебные инстанции.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Онлайн-конференция о преступлениях коалиции во главе с США в Сирии

12:43 17.05.2021
 
Читать ria.ru в
19 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в рамках которой будет представлена книга Максима Григорьева и Дмитрия Саблина "Преступления международной коалиции во главе с США в Сирии".
Задать вопрос

Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад ХАДДАД;
- член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий САБЛИН;
- директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим ГРИГОРЬЕВ.

По сообщению Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в мае текущего года возглавляемая США коалиция увеличила интенсивность перемещений боевой техники и воздушных грузов на востоке Сирии, что на фоне санкций США наносит ущерб перспективам политического урегулирования в стране. В недавнем совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии отмечено, что действия США на подконтрольных им территориях ведут к радикализации проживающих там людей. США проводят информационно-пропагандистскую кампанию по дискредитации властей САР, запугивая сирийских беженцев, желающих вернуться на родину.
В книге представлены факты и свидетельства преступлений коалиции во главе с США в Сирии. В ходе более чем ста интервью, которые были проведены в Сирии Фондом исследования проблем демократии, пострадавшие и свидетели преступлений рассказывают о том, как в результате ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов коалиции, а также действий управляемых ими боевиков были убиты их сыновья, дочери, отцы и матери, а сами они получили ранения. Представленные факты однозначно доказывают, что коалиция под руководством США систематически уничтожала сирийские больницы, школы, рынки, мечети, дома мирных граждан, что согласно международному гуманитарному праву квалифицируется как военные преступления. Каждый из фактов носит персонализированный характер с точным указанием личности пострадавшего и обстоятельств преступления, а также сопровождается их просьбой использовать данные свидетельства для обращения в национальные и международные судебные инстанции.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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