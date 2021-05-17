https://ria.ru/20210517/rpts-1732637761.html

РПЦ внесла в "черный список" сайты, использующие имена популярных святых

РПЦ внесла в "черный список" сайты, использующие имена популярных святых

Сайты, использующие в названиях имена Николая Угодника, Спиридона Тримифунтского и Сергия Радонежского, были включены Синодальным отделом по взаимоотношениям... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:24

2021-05-17T14:24

2021-05-17T14:32

религия и мировоззрение

московский патриархат

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сайты, использующие в названиях имена Николая Угодника, Спиридона Тримифунтского и Сергия Радонежского, были включены Синодальным отделом по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в перечень ресурсов, несущих угрозу мошеннических действий в отношении верующих, сообщается в понедельник на сайте отдела."Список дополнен ссылками на ресурсы, использующие имена чтимых святых: nikolapomogi.ru, sergradpomogi.ru, spiridonpomogi.ru. До рассмотрения в предусмотренном законом порядке всех поступающих обвинений в мошенничестве в адрес этих сайтов не представляется возможным их подтвердить или опровергнуть, но Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ предупреждает верующих, что Русская православная церковь не может нести никакой ответственности за то, что все поданные верующими через эти сайты записки и пожертвования дойдут до храмов и монастырей, которые указаны этими сервисами в качестве адресатов", - говорится в сообщении на сайте отдела.В 2020 году Синодальный отдел опубликовал список собирающих пожертвования от верующих ресурсов, которые не имеют официального отношения к РПЦ, хотя некоторые из них без официального согласия используют ее название в доменных именах. Позже в него вносились дополнения. Вместе с сайтами, внесенными в перечень в понедельник, их общее количество достигло 26.

https://ria.ru/20210515/ekzortsizm-1732453700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, русская православная церковь, общество