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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210517/rpts-1732637761.html
РПЦ внесла в "черный список" сайты, использующие имена популярных святых
РПЦ внесла в "черный список" сайты, использующие имена популярных святых
Сайты, использующие в названиях имена Николая Угодника, Спиридона Тримифунтского и Сергия Радонежского, были включены Синодальным отделом по взаимоотношениям... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:24
2021-05-17T14:32
религия и мировоззрение
московский патриархат
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сайты, использующие в названиях имена Николая Угодника, Спиридона Тримифунтского и Сергия Радонежского, были включены Синодальным отделом по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в перечень ресурсов, несущих угрозу мошеннических действий в отношении верующих, сообщается в понедельник на сайте отдела."Список дополнен ссылками на ресурсы, использующие имена чтимых святых: nikolapomogi.ru, sergradpomogi.ru, spiridonpomogi.ru. До рассмотрения в предусмотренном законом порядке всех поступающих обвинений в мошенничестве в адрес этих сайтов не представляется возможным их подтвердить или опровергнуть, но Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ предупреждает верующих, что Русская православная церковь не может нести никакой ответственности за то, что все поданные верующими через эти сайты записки и пожертвования дойдут до храмов и монастырей, которые указаны этими сервисами в качестве адресатов", - говорится в сообщении на сайте отдела.В 2020 году Синодальный отдел опубликовал список собирающих пожертвования от верующих ресурсов, которые не имеют официального отношения к РПЦ, хотя некоторые из них без официального согласия используют ее название в доменных именах. Позже в него вносились дополнения. Вместе с сайтами, внесенными в перечень в понедельник, их общее количество достигло 26.
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60
московский патриархат, русская православная церковь, общество

РПЦ внесла в "черный список" сайты, использующие имена популярных святых

14:24 17.05.2021 (обновлено: 14:32 17.05.2021)
 
© Flickr / Benjamin JakabekВнутреннее убранство Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Внутреннее убранство Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Flickr / Benjamin Jakabek
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сайты, использующие в названиях имена Николая Угодника, Спиридона Тримифунтского и Сергия Радонежского, были включены Синодальным отделом по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в перечень ресурсов, несущих угрозу мошеннических действий в отношении верующих, сообщается в понедельник на сайте отдела.
"Список дополнен ссылками на ресурсы, использующие имена чтимых святых: nikolapomogi.ru, sergradpomogi.ru, spiridonpomogi.ru. До рассмотрения в предусмотренном законом порядке всех поступающих обвинений в мошенничестве в адрес этих сайтов не представляется возможным их подтвердить или опровергнуть, но Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ предупреждает верующих, что Русская православная церковь не может нести никакой ответственности за то, что все поданные верующими через эти сайты записки и пожертвования дойдут до храмов и монастырей, которые указаны этими сервисами в качестве адресатов", - говорится в сообщении на сайте отдела.
В 2020 году Синодальный отдел опубликовал список собирающих пожертвования от верующих ресурсов, которые не имеют официального отношения к РПЦ, хотя некоторые из них без официального согласия используют ее название в доменных именах. Позже в него вносились дополнения. Вместе с сайтами, внесенными в перечень в понедельник, их общее количество достигло 26.
Верующая в храме - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 16:05Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатРусская православная церковьОбщество
 
 
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