https://ria.ru/20210517/roznitsa-1732633392.html

Власти Подмосковья раскритиковали содержание объектов несетевой розницы

Власти Подмосковья раскритиковали содержание объектов несетевой розницы

Власти Подмосковья отметили большое количество нарушений по содержанию объектов торговли несетевой розницы. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:20

2021-05-17T14:20

2021-05-17T14:20

новости подмосковья

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 мая – РИА Недвижимость. Власти Подмосковья отметили большое количество нарушений по содержанию объектов торговли несетевой розницы.Согласно презентации пресс-службы зампреда, в настоящее время на территории Подмосковья требуется проверить содержание 34 047 торговых объектов, из которых проверено 14 153 объекта. В результате проверок было выявлено 7 494 нарушения, из которых было устранено 5 361."Если мы посмотрим, кого больше среди нарушителей, то нарушения таких гигантов, как "Пятерочка", "Дикси" и "Магнит" крошечные по сравнению с несетевой розницей. Так как у них есть свои внешние службы, с которыми мы находимся в постоянном контакте", - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин на заседании правительства региона в понедельник.Согласно докладу, с начала года, в Подмосковье было выявлено 5,7 тысячи нарушений содержания объектов торговли в несетевой рознице. На втором месте расположилась торговая сеть "Магнит" – 368 нарушений, замкнула тройку лидеров сеть супермаркетов "Дикси" – 338 нарушений.Зампред отдельно отметил торговые сети "Метро", SPAR, "Окей" и "Азбуку вкуса", у которых нарушения были не зафиксированы."Может быть у таких торговых сетей небольшое количество объектов, но дисциплина там железная", - заключил Духин.

https://ria.ru/20210517/proisshestviya-1732616563.html

московская область (подмосковье)

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коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье)