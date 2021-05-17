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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210517/roznitsa-1732633392.html
Власти Подмосковья раскритиковали содержание объектов несетевой розницы
Власти Подмосковья раскритиковали содержание объектов несетевой розницы
Власти Подмосковья отметили большое количество нарушений по содержанию объектов торговли несетевой розницы. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:20
2021-05-17T14:20
новости подмосковья
коммерческая недвижимость
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мая – РИА Недвижимость. Власти Подмосковья отметили большое количество нарушений по содержанию объектов торговли несетевой розницы.Согласно презентации пресс-службы зампреда, в настоящее время на территории Подмосковья требуется проверить содержание 34 047 торговых объектов, из которых проверено 14 153 объекта. В результате проверок было выявлено 7 494 нарушения, из которых было устранено 5 361."Если мы посмотрим, кого больше среди нарушителей, то нарушения таких гигантов, как "Пятерочка", "Дикси" и "Магнит" крошечные по сравнению с несетевой розницей. Так как у них есть свои внешние службы, с которыми мы находимся в постоянном контакте", - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин на заседании правительства региона в понедельник.Согласно докладу, с начала года, в Подмосковье было выявлено 5,7 тысячи нарушений содержания объектов торговли в несетевой рознице. На втором месте расположилась торговая сеть "Магнит" – 368 нарушений, замкнула тройку лидеров сеть супермаркетов "Дикси" – 338 нарушений.Зампред отдельно отметил торговые сети "Метро", SPAR, "Окей" и "Азбуку вкуса", у которых нарушения были не зафиксированы."Может быть у таких торговых сетей небольшое количество объектов, но дисциплина там железная", - заключил Духин.
https://ria.ru/20210517/proisshestviya-1732616563.html
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коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье)

Власти Подмосковья раскритиковали содержание объектов несетевой розницы

14:20 17.05.2021
 
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкПродуктовый магазин в Подмосковье
Продуктовый магазин в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 17 мая – РИА Недвижимость. Власти Подмосковья отметили большое количество нарушений по содержанию объектов торговли несетевой розницы.
Согласно презентации пресс-службы зампреда, в настоящее время на территории Подмосковья требуется проверить содержание 34 047 торговых объектов, из которых проверено 14 153 объекта. В результате проверок было выявлено 7 494 нарушения, из которых было устранено 5 361.
"Если мы посмотрим, кого больше среди нарушителей, то нарушения таких гигантов, как "Пятерочка", "Дикси" и "Магнит" крошечные по сравнению с несетевой розницей. Так как у них есть свои внешние службы, с которыми мы находимся в постоянном контакте", - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин на заседании правительства региона в понедельник.
Согласно докладу, с начала года, в Подмосковье было выявлено 5,7 тысячи нарушений содержания объектов торговли в несетевой рознице. На втором месте расположилась торговая сеть "Магнит" – 368 нарушений, замкнула тройку лидеров сеть супермаркетов "Дикси" – 338 нарушений.
"Среди типичных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся – это повреждение фасада и ступеней при входе, граффити на фасаде, а также ненадлежащее состояние прилегающей территории", - добавил зампред.
Зампред отдельно отметил торговые сети "Метро", SPAR, "Окей" и "Азбуку вкуса", у которых нарушения были не зафиксированы.
"Может быть у таких торговых сетей небольшое количество объектов, но дисциплина там железная", - заключил Духин.
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