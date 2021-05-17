Власти Подмосковья раскритиковали содержание объектов несетевой розницы
МОСКВА, 17 мая – РИА Недвижимость. Власти Подмосковья отметили большое количество нарушений по содержанию объектов торговли несетевой розницы.
Согласно презентации пресс-службы зампреда, в настоящее время на территории Подмосковья требуется проверить содержание 34 047 торговых объектов, из которых проверено 14 153 объекта. В результате проверок было выявлено 7 494 нарушения, из которых было устранено 5 361.
"Если мы посмотрим, кого больше среди нарушителей, то нарушения таких гигантов, как "Пятерочка", "Дикси" и "Магнит" крошечные по сравнению с несетевой розницей. Так как у них есть свои внешние службы, с которыми мы находимся в постоянном контакте", - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин на заседании правительства региона в понедельник.
Согласно докладу, с начала года, в Подмосковье было выявлено 5,7 тысячи нарушений содержания объектов торговли в несетевой рознице. На втором месте расположилась торговая сеть "Магнит" – 368 нарушений, замкнула тройку лидеров сеть супермаркетов "Дикси" – 338 нарушений.
"Среди типичных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся – это повреждение фасада и ступеней при входе, граффити на фасаде, а также ненадлежащее состояние прилегающей территории", - добавил зампред.
Зампред отдельно отметил торговые сети "Метро", SPAR, "Окей" и "Азбуку вкуса", у которых нарушения были не зафиксированы.
"Может быть у таких торговых сетей небольшое количество объектов, но дисциплина там железная", - заключил Духин.