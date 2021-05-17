https://ria.ru/20210517/rostekh-1732612541.html

Ростех рассказал о производстве очков для борьбы с бессонницей

Ростех рассказал о производстве очков для борьбы с бессонницей

"Ростех" планирует в 2022 году начать серийное производство специальных очков "Blue Sky pro" для борьбы с бессонницей, говорится в сообщении госкорпорации. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:38

2021-05-17T12:38

2021-05-17T12:38

техмаш

ростех

технологии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Ростех" планирует в 2022 году начать серийное производство специальных очков "Blue Sky pro" для борьбы с бессонницей, говорится в сообщении госкорпорации."Концерн "Техмаш" госкорпорации Ростех начнёт производство специальных очков "Blue Sky pro" для регуляции циркадных режимов. Устройство позволяет проводить профилактику различных нарушений здоровья человека, связанных с нарушениями сна, и в течение 1-2 дней восстанавливать суточные биоритмы", - сообщили в "Ростехе", отметив, что новинка создаётся в партнёрстве с Самарским государственным медицинским университетом.Спектр света, излучаемый очками, аналогичен солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов. Попадая на сетчатку глаза, он активирует работу клеток мозга, отвечающих за "внутренние часы". В результате организм переключается из ночного режима в дневной. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанные часы, рассказали в "Ростехе"."Бессонница - это бич современных людей, особенно - жителей больших городов. Свет, излучаемый очками, активирует работу мозга, внутренние биологические часы. Иными словами, утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером - "отложить" сон примерно до 23 часов. Серийное производство новинки планируем начать со следующего года. Очки несомненно найдут своего покупателя", - отметил гендиректор Самарского электромеханического завода концерна "Техмаш" Василий Мухин.В госкорпорации добавили, что очки также будут полезны во время смены часовых поясов более чем на три часа и при работе в ночную смену. Новинка также поможет улучшить самочувствие при депрессиях, нейроэндокринных заболеваниях и снижении концентрации внимания. "Эффективность разработки доказана в ходе нейрофизиологических исследований. Например, использование очков в Заполярье обеспечило быструю адаптацию к условиям полярной ночи", - отметили в "Ростехе".

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/metro-1732257987.html

https://na.ria.ru/20210513/polyus-1730590266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

техмаш, ростех, технологии